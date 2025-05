Passaporto Ematico ecco il nuovo Studio Medico Sportivo | Rastelli c’è

La Fondazione Polito ha recentemente inaugurato a Santa Maria di Castellabate un innovativo Studio Medico Sportivo dedicato al Passaporto Ematico. Situato in Via Andrea Fortunato, l'evento ha visto la presenza di Massimo Rastelli, testimonial d’eccellenza e noto allenatore, sottolineando l'importanza di questo nuovo approccio per la salute degli sportivi.

La Fondazione Polito ha inaugurato ufficialmente a Santa Maria di Castellabate (SA) il nuovoStudioMedicoSportivo dedicato al PassaportoEmatico, situato in Via Andrea Fortunato, nel cuore della città. Testimonial dell’evento Massimo Rastelli, allenatore ed ex attaccante di club come Piacenza e Napoli. Stiamo parlando di una struttura che rappresenta, a tutti gli effetti, un rilevante presidio per la prevenzione e la tutela della salute degli atleti. Tutto ciò offrendo un servizio Medico completo, altamente specializzato e allineato agli standard nazionali richiesti per l’idoneità sportiva.Prestazioni disponibili presso lo Studio? Le elenchiamo di seguito. Visita cardiologica con elettrocardiogramma a riposo. Test da sforzo eseguito su treadmill o ciclo ergometro. Spirometria per la valutazione della funzionalità respiratoria. 🔗Leggi su Danielebartocciblog.it