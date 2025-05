Paris Saint Germain-Arsenal Champions League 07-05-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Il PSG vuole la finale contro l’Inter

© Infobetting.com - Paris Saint Germain-Arsenal (Champions League, 07-05-2025 ore 21:00 ): formazioni, quote, pronostici. Il PSG vuole la finale contro l’Inter

finale di ritorno di Champions League e posta in palio altissima tra il Paris Saint Germain di Luis Enrique e l’Arsenal di Arteta con il gol di Dembele che al momento fa pendere l’ago della bilancia sui francesi. Per i capitolini partita transitoria quella di Strasburgo, sconfitta indolore con diversi giocatori lasciati a casa a recuperare la forma migliore e un Dembelè non al meglio che si .InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici 🔗Infobetting.com Semidi ritorno die posta in palio altissima tra ildi Luis Enrique e l’di Arteta con il gol di Dembele che al momento fa pendere l’ago della bilancia sui francesi. Per i capitolini partita transitoria quella di Strasburgo, sconfitta indolore con diversi giocatori lasciati a casa a recuperare la forma migliore e un Dembelè non al meglio che si .InfoBetting: Scommesse Sportive e

Su altri siti se ne discute

Esultazioni e sconforto per il principe William e il figlio George alla partita contro il Paris Saint-Germain: l'Aston Villa è fuori dalla Champions League - Cinque goal ma un’ennesima sconfitta per il principe William e il figlio George, ieri allo stadio di Birmingham per la partita dell’Aston Villa contro il Paris Saint-Germain. Il match della Champions League si è concluso 3-2 in favore del team inglese, in un risultato che però, dopo l’eccitazione e le grandi esultazioni dei due Royal sugli spalti, si è tramutato presto in sguardi sopraffatti dalla delusione. 🔗iodonna.it

Paris Saint Germain e Barcellona perdono ma ritornano in semifinale di Champions League - L'Aston Villa batte 3-2 il PSG, che in virtù del successo dell'andata passa in semifinale. Decisivo Donnarumma. La tripletta di Guirassy permette al Borussia di vincere con il Barcellona, che passa in virtù del 4-0 dell'andata. Il Barcellona sfiderà Inter o Bayern.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Champions League: Barcellona e Paris Saint Germain le prime due semifinaliste - Barcellona e Paris Saint Germain sono le prime due semifinaliste di questa edizione della Champions League. Indolori le sconfitte nel ritorno dei quarti. I Blaugrana battuti 3-1 a Dortmund dal Borussia, che all’andata era stato travolto 4-0. Ai tedeschi non è bastata la tripletta di Guirassy. La squadra di Luis Enrique, che a Parigi si era imposta 3-1 sull’Aston Villa, ha perso 3-2 in Inghilterra. 🔗lapresse.it

Ne parlano su altre fonti

PSG-Arsenal di Champions League in chiaro? Il canale tv e dove vederla in streaming; CHAMPIONS LEAGUE Paris Saint Germain-Arsenal: Ultime e pronostico; Psg-Arsenal 7 maggio: dove vederla in tv, probabili formazioni - LaPresse; Champions League, apoteosi Inter! Batte il Barcellona ai supplementari e vola in finale. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Calcio | Champions League 2024-2025 semi finale ritorno: Paris Saint Germain Arsenal - Tutto pronto per la semifinale di ritorno della Champions League 2024-25 tra Paris Saint Germain e Arsenal. Il match di andata ha visto il Paris Saint Germain imporsi per 1-0. 🔗datasport.it

Psg Arsenal, Arteta crede ancora nella rimonta: «Possiamo scrivere la storia». Poi sull’infortunio di Calafiori - Psg Arsenal, Arteta crede ancora nella rimonta: «Possiamo scrivere la storia». Poi sull’infortunio di Calafiori Mikel Arteta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Paris Saint-Germain Arsena ... 🔗calcionews24.com

Semifinali UEFA Champions League: cosa guardare nelle gara di ritorno di mercoledì - Dopo la vittoria di misura del Paris Saint-Germain contro l'Arsenal, tutto è ancora da decidere nella gara di ritorno della semifinale di UEFA Champions League. 🔗it.uefa.com