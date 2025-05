Pantelleria tre Frecce Tricolori si toccano in volo Aperte due inchieste

© Repubblica.it - Pantelleria, tre Frecce Tricolori si toccano in volo. Aperte due inchieste

Uno dei velivoli ha un’ala danneggiata. I carabinieri del comando provinciale di Trapani hanno raccolto video e testimonianze 🔗 Repubblica.it

Paura per le Frecce Tricolori, tre aerei coinvolti in un incidente a Pantelleria: «C'è stato un contatto in volo». Un pilota ferito a una gamba - L'ipotesi che due dei velivoli si siano toccati in fase di atterraggio e un terzo aereo sia finito lungo sulla pista 🔗xml2.corriere.it

Paura nel cielo di Pantelleria: Frecce Tricolori si scontrano in volo. Tre aerei coinvolti, ferito un pilota - Due aerei si sarebbero toccati in fase di manovra dopo l’esibizione: un pilota ferito e trasportato in ospedale 🔗affaritaliani.it

Frecce Tricolori, incidente a Pantelleria: coinvolti tre aerei, ferito un pilota - Incidente per le Frecce Tricolori. Dopo lo show, un aereo è andato fuori pista durante l'atterraggio nell'aeroporto di Pantelleria, forse per un problema relativo a una delle... 🔗leggo.it

Incidente delle Frecce tricolori a Pantelleria: ferito il pilota. In un video la collisione tra i due aerei - Un aereo avrebbe perso una ruota durante l'atterraggio, provocando lo scontro con gli altri velivoli. Solo un pilota è stato condotto all'ospedale per una possibile frattura alle gambe. 🔗ilfattoquotidiano.it

Frecce tricolori si toccano in volo durante l'esibizione, un velivolo finisce fuori pista: attimi di paura a Pantelleria - PANTELLERIA - Dove la perfezione incontra il rischio, la paura è sempre in agguato. È successo ieri, 6 maggio, a Pantelleria, dove il cielo limpido dell'isola si ... 🔗ilgazzettino.it

Paura in volo a Pantelleria: tre aerei delle Frecce Tricolori coinvolti in un incidente - Allo scalo di Pantelleria, un’esibizione delle Frecce Tricolori è stata segnata da un incidente che ha coinvolto tre aerei. Ecco cosa è successo. 🔗notizie.it