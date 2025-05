Pallanuoto i gironi di Settebello e Setterosa ai Mondiali 2025 | l’esito dei sorteggi

A Budapest sono stati sorteggiati i gironi dei Mondiali 2025 di Pallanuoto, che si disputeranno a Singapore dall'11 al 24 luglio. L'Italia ha così scoperto le proprie avversarie nella fase a gironi e ha conosciuto il proprio cammino nella rassegna iridata, appuntamento principale di questa stagione che fa seguito a quella culminata con le Olimpiadi di Parigi 2024.Il Settebello, che lo scorso anno conquistò la medaglia d'argento a Doha, è stato inserito nel gruppo A: il big match sarà quello con la Serbia, mentre gli incroci con Romania e Sudafrica saranno decisamente morbidi. Il Setterosa, invece, bronzo a Fukuoka nel 2023, sarà atteso dalla durissima partita con l'Australia, mentre Nuova Zelanda e Singapore sono sulla carta decisamente inferiori.Negli ottavi di finale si affronteranno le seconde e le terze dei vari gironi (secondo questo schema: 2A-3B, 3A-2B, 2C-3D, 3C-2D), mentre ai quarti le prime classificate dei vari raggruppamenti incroceranno le vincenti dei playoff (verrà seguita questa griglia: 1A-vincente 2C-3D, 1B-vincente 3C-2D, 1C-vincente 2A-3B, 1D-vincente 3A-2B).

Pallanuoto, il Setterosa in raduno al Polo Natatorio di Ostia dal 2 al 5 marzo - Ostia, 25 febbraio 2025 – Torna in collegiale al Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia il Setterosa di Coach Silipo. Le Azzurre saranno in raduno dal 2 al 5 marzo per preparare le SuperFinal di Pallanuoto Femminile, in programma a Chengdu, in Cina. La tappa finale della Coppa del Mondo vede le grandi compagini mondiali, tra cui l’Italia, sfidarsi per il titolo. La competizione è in programma nel secondo fine settimana di aprile. 🔗 - Ostia, 25 febbraio 2025 – Torna in collegiale al Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia il Setterosa di Coach Silipo. Le Azzurre saranno in raduno dal 2 al 5 marzo per preparare le SuperFinal di Pallanuoto Femminile, in programma a Chengdu, in Cina. La tappa finale della Coppa del Mondo vede le grandi compagini mondiali, tra cui l’Italia, sfidarsi per il titolo. La competizione è in programma nel secondo fine settimana di aprile. 🔗 ilfaroonline.it

LIVE Italia-Grecia 3-3, World Cup pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA: inizio complicato per il Setterosa - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1.58 Gooooooooooooooool, Bettini firma il pari, Italia-Grecia 3-3. 3.09 Gooooooooooooooool, Giustini non sbaglia, Italia-Grecia 2-3. 3.37 Gol della Grecia con Tricha in parità numerica, Italia-Grecia 1-3. 3.51 Gooooooooooooool, Bettini, il Setterosa accorcia le distanze, Italia-Grecia 1-2. 4.59 Gol della Grecia con Plevritou, doppia finta e poi scaglia il pallone in rete, Italia-Grecia 0-2. 🔗 © oasport.it - LIVE Italia-Grecia 3-3, World Cup pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA: inizio complicato per il Setterosa - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1.58 Gooooooooooooooool, Bettini firma il pari, Italia-Grecia 3-3. 3.09 Gooooooooooooooool, Giustini non sbaglia, Italia-Grecia 2-3. 3.37 Gol della Grecia con Tricha in parità numerica, Italia-Grecia 1-3. 3.51 Gooooooooooooool, Bettini, il Setterosa accorcia le distanze, Italia-Grecia 1-2. 4.59 Gol della Grecia con Plevritou, doppia finta e poi scaglia il pallone in rete, Italia-Grecia 0-2. 🔗 oasport.it

LIVE Italia-Grecia 9-12, World Cup pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA: il Setterosa prova la rimonta! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce il secondo quarto, Italia-Grecia 9-12. 0.20 Rete della Grancia ancora con Xenaki, Italia-Grecia 9-12. 1.20 Rete della Grecia ancora una volta con Xenaki, Italia-Grecia 9-11. 1.23 Goooooooooooool, Meggiato, si accorcia il distacco, Italia-Grecia 9-10. 1.43 Rete della Grecia con Xenaki, ancora massimo vantaggio greco, Italia-Grecia 8-10. 2.26 Rete della Grecia con Giannopoulou, di nuovo avanti le ragazze elleniche, Italia-Grecia 8-9. 🔗 © oasport.it - LIVE Italia-Grecia 9-12, World Cup pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA: il Setterosa prova la rimonta! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce il secondo quarto, Italia-Grecia 9-12. 0.20 Rete della Grancia ancora con Xenaki, Italia-Grecia 9-12. 1.20 Rete della Grecia ancora una volta con Xenaki, Italia-Grecia 9-11. 1.23 Goooooooooooool, Meggiato, si accorcia il distacco, Italia-Grecia 9-10. 1.43 Rete della Grecia con Xenaki, ancora massimo vantaggio greco, Italia-Grecia 8-10. 2.26 Rete della Grecia con Giannopoulou, di nuovo avanti le ragazze elleniche, Italia-Grecia 8-9. 🔗 oasport.it

Mondiali di Singapore. I gironi di Settebello e Setterosa - IN AGGIRONAMENTO - Sorteggiati a Budapest i gironi della 22esima edizione dei campionati mondiali di pallanuoto che si svolgeranno a Singapore dall'11 al 24 luglio. ll Settebello di Alessandro Campagn ... 🔗federnuoto.it

Superfinal World Cup. Setterosa in Cina. Venerdì con la Grecia in diretta su Raisport - Il Setterosa, decisamente ringiovanito rispetto alle Olimpiadi ... Convocate Veronica Gant, Francesca Colletta, Lucrezia Cergol e Sara Cordovani (Pallanuoto Trieste), Olimpia Sesena, Chiara Ranalli e ... 🔗federnuoto.it

Setterosa, che peccato! Gioca alla pari con la Grecia per tre quarti, poi cede 19-14 - Torna il Setterosa e riparte in Coppa del Mondo a Chengdu, in Cina. La nazionale rinnovata di Carlo Silipo per tre quarti gioca un'ottima pallanuoto ma alla fine cede alla Grecia 19-14 nei quarti ... 🔗gazzetta.it