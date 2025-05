Pakistan | raid India 8 civili uccisi

civili sono stati uccisi in "24 attacchi" dell'esercito Indiano in "sei località" in Pakistan. Lo ha annunciato il portavoce dell'esercito Pakistano, il tenente generale Ahmed Chaudhry. Il portavoce ha aggiunto che 35 Pakistani sono rimasti feriti e altri due risultano dispersi. "Una bambina di tre anni" è stata uccisa in una moschea a Bahawalpur, nel Punjab Pakistano, ha detto il portavoce Pakistano. 🔗 2.15 Ottosono statiin "24 attacchi" dell'esercitono in "sei località" in. Lo ha annunciato il portavoce dell'esercitoo, il tenente generale Ahmed Chaudhry. Il portavoce ha aggiunto che 35i sono rimasti feriti e altri due risultano dispersi. "Una bambina di tre anni" è stata uccisa in una moschea a Bahawalpur, nel Punjabo, ha detto il portavoceo. 🔗 Servizitelevideo.rai.it

L'India attacca il Pakistan: «Raid contro siti terroristici». Islamabad: «Atto di guerra, è già partita la rappresaglia» - Nuova Delhi ha lanciato missili nel Kashmir e nel Punjab: 8 morti e 35 feriti. La risposta del Pakistan: 5 siti colpiti e 2 caccia indiani abbattuti. Il presidente Usa Trump: «L'operazione militare dell'India? Una vergogna». Chiuso lo spazio aereo, cancellati tutti i voli da e verso il Kashmir 🔗xml2.corriere.it

India:raid in Pakistan,avvisati gli Usa - 1.08 Il Consigliere per la Sicurezza Nazionale indiano Ajit Doval,ha informato il Segretario di Stato americano Marco Rubio poco dopo gli attacchi di Nuova Delhi al Pakistan. Lo ha dichiarato l'ambasciata indiana a Washington. "Le azioni dell'India sono state mirate e precise", ha dichiarato l'ambasciata in una nota, aggiungendo che Rubio, che è anche attualmente Consigliere per la Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti ad interim, è stato informato "sulle azioni intraprese". 🔗servizitelevideo.rai.it

India-Pakistan crisi aperta - In Asia il clima fra India e Pakistan è sempre più teso. Servizio di Alessandra Camarca. The post India-Pakistan crisi aperta first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it

