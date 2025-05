Pakistan | dall' India un atto di guerra

Pakistano Shehbaz Sharif ha accusato l'India di aver condotto attacchi "vigliacchi" in 5 località del territorio controllato da Islamabad. In un messaggio su X, Sharif ha definito le azioni Indiane un "atto di guerra" e ha avvertito che il Pakistan si riserva "tutto il diritto di rispondere con la forza". Il premier ha inoltre dichiarato che "l'intera nazione" è unita al fianco delle forze armate Pakistane per decidere "come affrontare il nemico". 🔗 0.20 Il premiero Shehbaz Sharif ha accusato l'di aver condotto attacchi "vigliacchi" in 5 località del territorio controllato da Islamabad. In un messaggio su X, Sharif ha definito le azionine un "di" e ha avvertito che ilsi riserva "tutto il diritto di rispondere con la forza". Il premier ha inoltre dichiarato che "l'intera nazione" è unita al fianco delle forze armatee per decidere "come affrontare il nemico". 🔗 Servizitelevideo.rai.it

Se ne parla anche su altri siti

Pakistan: Sharif, missili India sono un atto di guerra - Roma, 6 mag. (LaPresse) – Con un post su X, il primo ministro pakistano, Shehbaz Sharif, ha condannato il recente attacco missilistico indiano, definendolo un “atto di guerra”. Lo riporta Al Jazeera.”Il Pakistan ha tutto il diritto di dare una risposta adeguata a questo atto di guerra imposto dall’India e una risposta adeguata è stata data”, ha affermato. “Non sarà mai permesso al nemico di raggiungere i suoi obiettivi nefasti”, ha aggiunto. 🔗lapresse.it

L’India attacca il Pakistan: “Colpiti 9 siti di terroristi”. Islamabad risponde al fuoco e accusa: “Questo è un atto di guerra” - Un altro conflitto regionale agita il mondo. A tarda sera, l’India ha lanciato attacchi missilistici contro nove siti che ospitano “infrastrutture terroristiche” situate sul territorio pakistano come rappresaglia per l’attacco del 22 aprile nel Kashmir indiano. L’annuncio direttamente da New Delhi: “Di recente, le forze armate indiane hanno lanciato l’operazione Sindoor colpendo le infrastrutture terroristiche in Pakistan da dove venivano organizzati e diretti gli attacchi terroristici contro l’India”, ha affermato il governo indiano in una breve dichiarazione. 🔗ilfattoquotidiano.it

India-Pakistan crisi aperta - In Asia il clima fra India e Pakistan è sempre più teso. Servizio di Alessandra Camarca. The post India-Pakistan crisi aperta first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it

Cosa riportano altre fonti

L’India attacca siti in Pakistan; Premier Pakistan, 'atto di guerra dell'India,risponderemo'; India, media: forze Pakistan hanno sconfinato in 3 punti; L’India attacca il Pakistan: “Colpiti 9 siti di terroristi”. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Premier Pakistan, 'atto di guerra dell'India,risponderemo' - Il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif ha affermato che l'India ha condotto attacchi "vigliacchi" in cinque località del territorio amministrato da Islamabad. (ANSA) ... 🔗ansa.it

L’India attacca il Pakistan: “Colpiti 9 siti di terroristi”. Islamabad risponde al fuoco e accusa: “Questo è un atto di guerra” - Un altro conflitto regionale agita il mondo. A tarda sera, l’India ha lanciato attacchi missilistici contro nove siti che ospitano “infrastrutture terroristiche” situate sul territorio pakistano come ... 🔗ilfattoquotidiano.it

L’India ha attaccato tre zone del Pakistan con dei missili - Il governo indiano ha detto di aver colpito delle «infrastrutture terroristiche» da cui sono partiti degli attacchi in Kashmir ... 🔗ilpost.it