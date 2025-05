Pagelle Inter Barcellona | la squadra di Inzaghi scrive la storia! Sommer Thuram Lautaro e Frattesi eroici!

Pagelle Inter Barcellona: i nostri voti ai protagonisti in campo a San Siro, sfida valevole per la semifinale di ritorno di Champions LeagueFinisce qui Inter Barcellona, risultato finale di 4 a 3 nella semifinale di ritorno di Champions League (dopo il 3 a 3 dell’andata): queste le nostre Pagelle ai nerazzurri protagonisti in campo a San Siro. Primo tempo da sogno dei nerazzurri che la sbloccano con Lautaro. Poi il capitano nerazzurro si procura un rigore, trasformato magistralmente da Calhanoglu. Nel secondo tempo il Barcellona si fa sotto, trova il gol con Eric Garcia e pareggia con Dani Olmo. Il gol di Raphinha al 88? sembra sancire la vittoria dei blaugrana ma questa Inter non molla mai e trova il gol del pari con Acerbi! Ai supplementari l’Inter trova la rete della vittoria con Frattesi. 🔗 di Giuseppe Colicchia: i nostri voti ai protagonisti in campo a San Siro, sfida valevole per la semifinale di ritorno di Champions LeagueFinisce qui, risultato finale di 4 a 3 nella semifinale di ritorno di Champions League (dopo il 3 a 3 dell’andata): queste le nostreai nerazzurri protagonisti in campo a San Siro. Primo tempo da sogno dei nerazzurri che la sbloccano con. Poi il capitano nerazzurro si procura un rigore, trasformato magistralmente da Calhanoglu. Nel secondo tempo ilsi fa sotto, trova il gol con Eric Garcia e pareggia con Dani Olmo. Il gol di Raphinha al 88? sembra sancire la vittoria dei blaugrana ma questanon molla mai e trova il gol del pari con Acerbi! Ai supplementari l’trova la rete della vittoria con. 🔗 Internews24.com

