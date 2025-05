Ostia discoteche in spiaggia | prove di dialogo tra comune e balneari

A Fregene per 30 giorni consecutivi non sono permessi concerti in spiaggia e dj set. Il provvedimento, firmato dal sindaco Baccini, è arrivato per rispondere alle criticità create dalla movida. Ostia non ha questo problema anche perché, lo scorco anno, attività del genere sono state autorizzate.

Discoteche in spiaggia a Ostia: balneari convocati in Campidoglio - Ostia, 7 maggio 2025 – Si è svolta ieri mattina, in Campidoglio, una riunione convocata per affrontare il tema delle attività danzanti presso le strutture del litorale. All’incontro hanno partecipato il capo della Segreteria del Sindaco, Albino Ruberti, l’assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio, l’assessore al Patrimonio e alle Politiche Abitative Tobia Zevi, e i dirigenti dei dipartimenti competenti. 🔗 - Ostia, 7 maggio 2025 – Si è svolta ieri mattina, in Campidoglio, una riunione convocata per affrontare il tema delle attività danzanti presso le strutture del litorale. All’incontro hanno partecipato il capo della Segreteria del Sindaco, Albino Ruberti, l’assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio, l’assessore al Patrimonio e alle Politiche Abitative Tobia Zevi, e i dirigenti dei dipartimenti competenti. 🔗 cdn.ilfaroonline.it

Ostia, a gara altri 8 impianti. C'è anche una spiaggia libera - Altri sei stabilimenti balneari sono stati messi a bando. E con loro una spiaggia ed un ristorante del lungomare. Sono in tutto altre otto, quindi, le concessioni che il comune ha deciso di rimettere in gioco. I tempi per presentare le offerte Le concessioni sono state pubblicate sul sito... 🔗 © romatoday.it - Ostia, a gara altri 8 impianti. C'è anche una spiaggia libera - Altri sei stabilimenti balneari sono stati messi a bando. E con loro una spiaggia ed un ristorante del lungomare. Sono in tutto altre otto, quindi, le concessioni che il comune ha deciso di rimettere in gioco. I tempi per presentare le offerte Le concessioni sono state pubblicate sul sito... 🔗 romatoday.it

Discoteche di Ostia, il Comune apre ai gestori: incontro il 16 maggio per velocizzare le procedure - Martedì vertice con il capo Segreteria del sindaco, Albino Ruberti, l'assessore al Patrimonio, Tobia Zevi, e il responsabile della Cultura, Massimiliano Smeriglio. Nessun veto politico, l'obiettivo è ... 🔗msn.com

Discoteche in spiaggia a Ostia: balneari convocati in Campidoglio - Smeriglio: "Investiremo energie e risorse per fare di Ostia uno dei palcoscenici più importanti della proposta culturale della città" ... 🔗ilfaroonline.it