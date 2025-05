Ostetrica da Pistoia a Gaza | Situazione distopica Visite sotto le bombe c’è bisogno di tutto

© Lanazione.it - Ostetrica da Pistoia a Gaza: “Situazione distopica. Visite sotto le bombe, c’è bisogno di tutto”

Pistoia, 7 maggio 2025 – Tutelare la salute delle donne e dei nascituri è di per sé un mestiere straordinario, farlo in uno scenario di guerra diventa una missione preziosa. Missione che porta avanti con ostinazione Eleonora Bruni, Ostetrica pistoiese con un cuore grande e una generosità infinita, insieme ad Emergency dal 2010. Eleonora, che ha operato in diversi contesti difficili, dall’Afghanistan al Sudan, è da poco rientrata dalla Striscia di Gaza, dove ha lavorato per sei settimane come coordinatrice delle attività di salute materna e riproduttiva nella clinica di Emergency a Khan Younis, Un luogo in cui si continua a parlare di prevenzione, allattamento, parto e contraccezione, mentre pochi metri più in là si contano i morti sotto le macerie e si sopravvive in tende improvvisate. E venerdì sera dalle 21 sarà nella ’sua’ Pistoia, al Circolo Garibaldi in corso Gramsci, 52, come ospite all’interno del ciclo “I venerdì del cinema palestinese e non solo” promosso dal Comitato pistoiese per la Palestina (incontro preceduto da un’apericena italo-palestinese, con prenotazioni entro domani al 333 3552897 e ricavato devoluto all’asilo palestinese di Belt Reema), per parlare della Situazione attuale nella striscia di Gaza, con foto e video dal campo. 🔗 , 7 maggio 2025 – Tutelare la salute delle donne e dei nascituri è di per sé un mestiere straordinario, farlo in uno scenario di guerra diventa una missione preziosa. Missione che porta avanti con ostinazione Eleonora Bruni,pistoiese con un cuore grande e una generosità infinita, insieme ad Emergency dal 2010. Eleonora, che ha operato in diversi contesti difficili, dall’Afghanistan al Sudan, è da poco rientrata dalla Striscia di, dove ha lavorato per sei settimane come coordinatrice delle attività di salute materna e riproduttiva nella clinica di Emergency a Khan Younis, Un luogo in cui si continua a parlare di prevenzione, allattamento, parto e contraccezione, mentre pochi metri più in là si contano i mortile macerie e si sopravvive in tende improvvisate. E venerdì sera dalle 21 sarà nella ’sua’, al Circolo Garibaldi in corso Gramsci, 52, come ospite all’interno del ciclo “I venerdì del cinema palestinese e non solo” promosso dal Comitato pistoiese per la Palestina (incontro preceduto da un’apericena italo-palestinese, con prenotazioni entro domani al 333 3552897 e ricavato devoluto all’asilo palestinese di Belt Reema), per parlare dellaattuale nella striscia di, con foto e video dal campo. 🔗 Lanazione.it

