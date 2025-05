Operazione congiunta USA-Italia libera rifugiati dall' ambasciata argentina a Caracas

Operazione congiunta USA-Italia libera rifugiati dall'ambasciata argentina a Caracas

rifugiati da Buenos Aires nell'ambasciata argentina a Caracas sono state liberate da un'Operazione congiunta di Stati Uniti e Italia. I cinque sono già arrivati "in salvo in territorio statunitense", ha confermato poco fa l'account ufficiale del Dipartimento di Stato americano in lingua spagnola. Si sarebbe trattato dunque di una vera e propria fuga e non, come riportato inizialmente dal sito venezuelano AlbertoNews, di una liberazione dopo la concessione dei lasciapassare da parte del governo di Maduro."Gli Stati Uniti accolgono con favore il successo del salvataggio di tutti gli ostaggi trattenuti dal regime presso l'ambasciata argentina a Caracas. Dopo un'Operazione precisa, tutti gli ostaggi sono ora sani e salvi sul suolo statunitense. 🔗 Il giornalista venezuelano David Placer riferisce che le cinque persone che da oltre 14 mesi avevano ottenuto lo status dida Buenos Aires nell'sono statete da un'di Stati Uniti e. I cinque sono già arrivati "in salvo in territorio statunitense", ha confermato poco fa l'account ufficiale del Dipartimento di Stato americano in lingua spagnola. Si sarebbe trattato dunque di una vera e propria fuga e non, come riportato inizialmente dal sito venezuelano AlbertoNews, di unazione dopo la concessione dei lasciapassare da parte del governo di Maduro."Gli Stati Uniti accolgono con favore il successo del salvataggio di tutti gli ostaggi trattenuti dal regime presso l'. Dopo un'precisa, tutti gli ostaggi sono ora sani e salvi sul suolo statunitense. 🔗 Quotidiano.net

