Omicidio a Bergamo il Gip convalida l’arresto del 18enne e conferma il carcere

LE INDAGINI. Omicidio di Riccardo Claris, resta in carcere il 18enne accusato di Omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Su L’Eco di Bergamo di giovedì 8 maggio gli approfondimenti sull’ordinanza del gip Maria Beatrice Parati. 🔗Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Omicidio a Bergamo, il Gip convalida l’arresto del 18enne e conferma il carcere

Omicidio Claris, il gip si riserva sulla convalida. Gli inquirenti sentono altre dieci persone - Bergamo. Fuori dal tribunale di Bergamo, nonostante la pioggia, intorno alle 15 di martedì 6 maggio inizia a radunarsi un gruppetto di ragazze e ragazzi. Attendono il mezzo della polizia penitenziaria che, dal carcere di Brescia, accompagna Jacopo De Simone all’interrogatorio di convalida dell’arresto fissato davanti al gip Maria Beatrice Parati, che si è riservata sulla decisione.Nessuno parla, fumano sigarette. 🔗bergamonews.it © bergamonews.it - Omicidio Claris, il gip si riserva sulla convalida. Gli inquirenti sentono altre dieci persone

