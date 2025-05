Ogni decisione 50-50 era per loro

L'allenatore del Barcellona Hansi ha espresso frustrazione per l'arbitro nella semifinale della Champions League contro l'Inter a seguito di un classico di seconda gamba a San Siro.Avendo combattuto dal 2-0 in casa per disegnare la prima tappa 3-3, Barca sembrava aver conquistato il loro posto in finale a Monaco quando Raphinha ha sparato a casa il suo 13 ° gol della Champions League della stagione tre minuti dalla fine del tempo normale per mettere la squadra di Flick davanti a 3-2 la notte.L'apri del 21 minuti di Lautaro Martinez e la penalità di Hakan Calhanoglu avevano precedentemente dato il comando intermedia, solo per Eric Garcia e Dani Olmo per livellare il pareggio ancora una volta prima del preciso traguardo di Raphinha.

Flick si lamenta: «Ogni decisione che ha preso l’arbitro, se era 50-50, era per loro» - Flick ha raggiunto la sala stampa di San Siro al termine di Inter-Barcellona. Le sue parole in conferenza, raccolte dall’inviato Sandro Caramazza. CONFERENZA STAMPA FLICK POST INTER-BARCELLONA CONFERENZA FLICK – Hans-Dieter Flick in conferenza stampa dopo Inter-Barcellona. L’allenatore tedesco ha parlato anche dell’arbitro lamentandosi delle decisioni di Marciniak. Queste le sue risposte in sala stampa. 🔗inter-news.it

Lazio, Agresti duro: “I giocatori hanno fatto caos su qualsiasi decisione dell’arbitro. Ogni intervento sembrava che…” - Ieri sera la Lazio ha pareggiato 2-2 in casa contro il Parma, fallendo l’aggancio al quarto posto dove ora c’è solo la Juventus. Durante il contenitore radiofonico “Radio Radio Lo Sport“, il vice direttore della “Gazzetta Dello Sport“, Stefano Agresti commentando il match dei biancocelesti, non ha dato alibi ai giocatori, che nel finale hanno […] L'articolo Lazio, Agresti duro: “I giocatori hanno fatto caos su qualsiasi decisione dell’arbitro. 🔗.com

Conte sta superando ogni previsione: non era facile ricostruire così velocemente - La Gazzetta dello Sport – Conte sta superando ogni previsione: non era facile ricostruire così velocemente L’edizione odierna del quotidiano, esalta il grande lavoro di … L'articolo Conte sta superando ogni previsione: non era facile ricostruire così velocemente proviene da ForzAzzurri.net. 🔗forzazzurri.net

