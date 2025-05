Nuova discarica | poca praticità e problemi per la viabilità

Nuova opera, si dovrebbero migliorare le condizioni rispetto alla precedente e invece nel nostro Comune non funziona così. La Nuova discarica non corrisponde ai requisiti di praticità e accessibilità.Innanzitutto l’ingresso posizionato in corrispondenza con una. 🔗 © Leccotoday.it - "Nuova discarica: poca praticità e problemi per la viabilità" Se si decide di realizzare unaopera, si dovrebbero migliorare le condizioni rispetto alla precedente e invece nel nostro Comune non funziona così. Lanon corrisponde ai requisiti die accessibilità.Innanzitutto l’ingresso posizionato in corrispondenza con una. 🔗 Leccotoday.it

Se ne parla anche su altri siti

"Nuova discarica: poca praticità e problemi per la viabilità" - Se si decide di realizzare una nuova opera, si dovrebbero migliorare le condizioni rispetto alla precedente e invece nel nostro Comune non funziona così. La nuova discarica non corrisponde ai requisiti di praticità e accessibilità. Innanzitutto l’ingresso posizionato in corrispondenza con una... 🔗 © leccotoday.it - "Nuova discarica: poca praticità e problemi per la viabilità" - Se si decide di realizzare una nuova opera, si dovrebbero migliorare le condizioni rispetto alla precedente e invece nel nostro Comune non funziona così. La nuova discarica non corrisponde ai requisiti di praticità e accessibilità. Innanzitutto l’ingresso posizionato in corrispondenza con una... 🔗 leccotoday.it

Chiusa nuovamente la discarica di Lentini: si rischia una nuova emergenza rifiuti - "Oggi all’alba, mentre uomini e mezzi erano a lavoro per ripulire la nostra come tante altre città dell’Isola, ecco una nuova doccia fredda: la discarica di Lentini ha chiuso. I rifiuti di mezza Sicilia non potranno essere conferiti fino a quando non giungerà in porto la nave deputata al... 🔗 © cataniatoday.it - Chiusa nuovamente la discarica di Lentini: si rischia una nuova emergenza rifiuti - "Oggi all’alba, mentre uomini e mezzi erano a lavoro per ripulire la nostra come tante altre città dell’Isola, ecco una nuova doccia fredda: la discarica di Lentini ha chiuso. I rifiuti di mezza Sicilia non potranno essere conferiti fino a quando non giungerà in porto la nave deputata al... 🔗 cataniatoday.it

Poca acqua, arriva la stretta sull?uso dei pozzi. Pronta una nuova Authority - Una sorta di Authority per disciplinare l'utilizzo delle acque superficiali e sotterranee in Puglia, terra sempre più a rischio siccità. Oggi il Consiglio regionale... 🔗 © quotidianodipuglia.it - Poca acqua, arriva la stretta sull?uso dei pozzi. Pronta una nuova Authority - Una sorta di Authority per disciplinare l'utilizzo delle acque superficiali e sotterranee in Puglia, terra sempre più a rischio siccità. Oggi il Consiglio regionale... 🔗 quotidianodipuglia.it

Approfondimenti da altre fonti

Nuova discarica: poca praticità e problemi per la viabilità; Forza Italia Lecco: “Nuova discarica poco pratica, problemi per la viabilità”; “Isola ecologica, gestione più efficiente e trasparente. Forza Italia disinformata”; Nuova discarica | poca praticità e problemi per la viabilità. 🔗Se ne parla anche su altri siti