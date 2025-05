Novara, la pulizia della aree pubbliche passa dalle associazioni ambientaliste

Prato, in arrivo nuovi punti di ricarica per i veicoli elettrici su aree pubbliche - Prato, 26 marzo 2025 - Nella seduta di ieri, martedì 25 marzo, la giunta comunale ha deciso, considerate le alte richieste e l'interesse da parte dell'Amministrazione a favorire lo sviluppo della mobilità elettrica, l'attivazione della procedura che permetterà l'installazione e l'eventuale gestione di punti di ricarica per i veicoli elettrici su aree pubbliche. Potranno fare richiesta sia soggetti privati che pubblici e in caso poi di esito positivo sarà stipulata una specifica convenzione. 🔗lanazione.it

© lanazione.it - Prato, in arrivo nuovi punti di ricarica per i veicoli elettrici su aree pubbliche