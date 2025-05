Non solo De Bruyne bomba dall’Inghilterra | Un altro campione del City nel mirino del Napoli

Kevin De Bruyne e non solo: oltre alle notizie che stanno trapelando in questi minuti in Italia, dall’Inghilterra spunta un’altra notizia bomba sul mercato della SSC Napoli.In casa Napoli è già scoppiato l’entusiasmo per Kevin De Bruyne. In serata, Sky Sport è uscito allo scoperto in merito al tentativo concreto da parte degli azzurri per il fuoriclasse della nazionale belga, che ha da tempo annunciato il suo addio al Manchester City (il suo contratto scade il prossimo 30 giugno, ndr). Una notizia, a cui in questi minuti sono arrivate altre autorevoli conferme, che hanno fatto scatenare la fantasia del popolo napoletano, che intanto spera di poter festeggiare il traguardo del quarto Scudetto.Intanto, dall’Inghilterra arriva una nuova notizia che fa ulteriormente sognare i tifosi di fede azzurra e che vede accostato il club del presidente Aurelio De Laurentiis a un altro grande campione di proprietà del Manchester City. 🔗Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Non solo De Bruyne, bomba dall’Inghilterra: “Un altro campione del City nel mirino del Napoli”

