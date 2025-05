Njue il cardinale escluso dal Conclave senza motivo | Non sono malato non sono stato invitato Ma il Vaticano smentisce

cardinale John Njue ha rilasciato oggi. 🔗 Dopo il giallo della data di nascita cambiata, spunta quello della presunta malattia. Da giorni al centro delle cronache di tutto il mondo, ilJohnha rilasciato oggi. 🔗 Ilmessaggero.it

Conclave 2025, il mistero sul cardinale Njue: "Mi hanno escluso" ma la sua diocesi lo smentisce - Il porporato africano afferma di non essere malato né invitato, ma l’arcidiocesi ribatte: "Non può viaggiare per motivi di salute" 🔗tgcom24.mediaset.it

Cardinale keniano John Njue escluso dal conclave per motivi di salute - "I cardinali elettori sono ammessi de iure in conclave, non è necessario un invito. In alcuni casi viene fatta una verifica, dal cardinale decano attraverso la Nunziatura. In questo caso è stata fatta ed è stato risposto negativamente", ovvero che il cardinale non sarebbe arrivato a Roma per motivi di salute. Lo ha detto il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni parlando del caso del cardinale keniano John Njue che afferma di essere stato escluso dal conclave. 🔗quotidiano.net

Cardinale John Njue escluso dal Conclave, l'accusa del keniano sul mancato invito per l'elezione del Papa - Escluso ufficialmente dal conclave per motivi di salute, il cardinale keniano John Njue ha detto di non aver mai ricevuto l’invito per andare a Roma 🔗notizie.virgilio.it

Njue, il cardinale escluso dal Conclave "senza motivo": «Non sono malato, non sono stato invitato». Ma il Vaticano smentisce - Dopo il giallo della data di nascita cambiata, spunta quello della presunta malattia. Da giorni al centro delle cronache di tutto il mondo, il cardinale John Njue ha rilasciato ... 🔗msn.com

Cardinale Njue escluso dal Conclave: «Nessun problema fisico, non so perché non sono stato convocato». Il giallo sull'età e sulla salute - Alla vigilia dell’inizio del conclave che dovrà eleggere il successore di Papa Francesco, non mancano polemiche e interrogativi. Tra ... 🔗msn.com

Parla il cardinale keniano Njue: 'Io escluso dal Conclave senza un motivo' - Smentisce le voci che lo davano in precarie condizioni di salute: 'Non sono malato, non capisco il perché'. Il cardinale Njue, l'unico ancora in vita nel Kenya, era presente al conclave del marzo 2013 ... 🔗ansa.it