Niente da fare per Trump la Fed lascia i tassi invariati

Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, ha sempre avuto un approccio diretto e poco convenzionale nei confronti della politica economica. Le sue dichiarazioni, spesso polarizzanti, riflettono una visione improntata alla difesa degli interessi americani a tutti i costi, con una retorica che punta a risvegliare il senso di orgoglio nazionale. Durante il suo mandato, non ha esitato a intervenire pubblicamente su questioni normalmente riservate agli esperti, tra cui le decisioni della Federal Reserve.Le sue critiche alla banca centrale hanno spesso sollevato dibattiti accesi. Trump, noto per la sua impazienza verso i processi burocratici, ha più volte sollecitato tassi di interesse più bassi, ritenendoli essenziali per stimolare la crescita economica e consolidare i risultati ottenuti durante la sua presidenza.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Trump si dichiara «non disponibile ad abbassare i dazi alla Cina». E la Fed lascia i tassi di interesse invariati (e non è un buon segnale) - Donald Trump si è detto indisponibile a ritirare i dazi al 145% contro i prodotti cinesi. E nel mentre la Federal Reserve statunitense ha deciso di lasciare i tassi di interesse invariati al 4,25%-4,50%. La decisione, si sottolinea nella nota della Fed che comunica la decisione, è arrivata all’unanimità. «Nel valutare l’entità e la tempistica di ulteriori aggiustamenti», il Federal Open Market Committee «valuterà attentamente i dati in arrivo, l’evoluzione delle prospettive e il bilanciamento dei rischi», si legge inoltre nella nota. 🔗open.online

Powell contro Trump: la Fed lascia invariati i tassi - Nonostante gli avvertimenti di Donald Trump, Jerome Powell e la Fed hanno deciso di mantenere invariato il costo del denaro negli Stati Uniti. I tassi di interesse sono rimasti fermi tra il 4,25 e il 4,5 per cento. Una decisione presa dalla banca centrale Usa vista «l’incertezza» sulle prospettive che è «aumentata ulteriormente». La Fed in una nota ha spiegato che i rischi di aumento per inflazione e disoccupazione sono più elevati. 🔗lettera43.it © lettera43.it - Powell contro Trump: la Fed lascia invariati i tassi

Pechino annuncia dazi del 34% agli Usa, Trump: "Cina nel panico e non può permetterselo" | Fed, Powell: "Impatto economico più ampio del previsto" - Tajani: "La risposta dell'Ue alle tariffe americane sarà più un segnale politico". Piazza Affari chiude in profondo rosso, perdendo il 6,5% 🔗tgcom24.mediaset.it © tgcom24.mediaset.it - Pechino annuncia dazi del 34% agli Usa, Trump: "Cina nel panico e non può permetterselo" | Fed, Powell: "Impatto economico più ampio del previsto"

Cosa riportano altre fonti

