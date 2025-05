Nella Tuscia la bomba ambientale di un deposito nucleare nazionale

L'11 Maggio si manifesterà a Corchiano contro il deposito di scorie nucleari. Arriviamo a questa mobilitazione dopo anni di grande impegno. Conoscere il problema, studiare la realtà, mobilitare. Nella Tuscia la «bomba ambientale» di un deposito nucleare nazionale

Deposito di scorie nucleari, continua la battaglia: "Tuscia a rischio" - Battaglia contro il possibile deposito di rifiuti radioattivi nella Tuscia, assemblea pubblica a Nepi e manifestazione a Montalto di Castro. La fondazione Biodistretto della via Amerina e delle forre ha organizzato un'assemblea pubblica, che si terrà il 21 febbraio alle 17 a Nepi

Una marcia per dire no al deposito scorie nel Viterbese - Si è svolta oggi pomeriggio nel parco archeologico di Vulci, nel viterbese, la marcia contro l'ipotesi ventilata di realizzazione di un deposito scorie nucleari nella Tuscia. La manifestazione ha

Coldiretti Lazio chiede incontro urgente a Rocca. "Non vogliamo le scorie nucleari nella Tuscia" - A rischio, secondo gli agricoltori la salute della cittadinanza. E aggiungono "Abbiamo il dovere di proteggere il nostro territorio, l'agricoltura e le eccellenze agroalimentari che lo rappresentano"

Il No alle scorie nella Tuscia ad "Agricoltura è…" - Come Biodistretto della Via Amerina e delle Forre abbiamo rappresentato nella manifestazione nazionale "Agricoltura è" tutta la nostra contrarietà all'ipotesi del deposito delle