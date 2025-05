Moviola Inter-Barcellona | il VAR fa giustizia sugli errori di Marciniak ma perde lo sputo

© Inter-news.it - Moviola Inter-Barcellona: il VAR fa giustizia sugli errori di Marciniak ma perde lo sputo

Inter-Barcellona ha avuto Marciniak come arbitro della partita: questa la Moviola dell’incontro valido per il ritorno delle semifinali di Champions League 2024-2025 e finito 4-3 dopo i tempi supplementari (3-3, andata 3-3). Di seguito la valutazione del fischietto della federazione polacca, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.Moviola Inter-Barcellona, PRIMO TEMPO – Sbaglia tantissimo ed è uno spot per il VAR, che ha corretto molti dei suoi orrori. Al 21? regolari le posizioni di Denzel Dumfries e Lautaro Martinez sul primo gol dell’Inter. Poco dopo il Barcellona chiede un rigore, ma sul rimpallo Francesco Acerbi tocca di certo col petto e non può essere punibile anche prendendola poi col braccio. Giallo al 36? a Hakan Calhanoglu, a fine azione dopo un fallo di Dani Olmo. Che non è netto quanto quello di Pau Cubarsì su Lautaro Martinez, che vale il rigore del 2-0. 🔗 ha avutocome arbitro della partita: questa ladell’incontro valido per il ritorno delle semifinali di Champions League 2024-2025 e finito 4-3 dopo i tempi supplementari (3-3, andata 3-3). Di seguito la valutazione del fischietto della federazione polacca, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR., PRIMO TEMPO – Sbaglia tantissimo ed è uno spot per il VAR, che ha corretto molti dei suoi orrori. Al 21? regolari le posizioni di Denzel Dumfries e Lautaro Martinez sul primo gol dell’. Poco dopo ilchiede un rigore, ma sul rimpallo Francesco Acerbi tocca di certo col petto e non può essere punibile anche prendendola poi col braccio. Giallo al 36? a Hakan Calhanoglu, a fine azione dopo un fallo di Dani Olmo. Che non è netto quanto quello di Pau Cubarsì su Lautaro Martinez, che vale il rigore del 2-0. 🔗 Inter-news.it

