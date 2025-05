© Bubinoblog - MILLY CARLUCCI: “A BALLANDO È TUTTO VERO! SPERO DI RIPORTARE 3 SHOW SU RAI1” (ESCLUSIVA)

– In occasione del debutto di “Sognandocon le Stelle”,ritorna su BubinoBlog, raccontandosi tra ricordi personali e progetti per il futuro.compie 20 anni. Avresti mai immaginato di arrivare ad un traguardo simile?Sinceramente no. Ero convinta fin dall’inizio che potesse piacere al pubblico, ma non avere una vita così lunga e di così grande successo.Hai un ricordo personale legato alla prima puntata in assoluto dicon le Stelle?La grande emozione e l’affetto del mio caro amico Fabrizio Frizzi che mi diede fiducia dando lustro a tutta l’edizione. Un ricordo che mi porto nel cuore.Con quali sentimenti ed emozioni affronti questa festa per i 20 anni di?Grande emozione e voglia di appassionare il pubblico. Se organizzi una festa vuoi che i tuoi amici passino una splendida giornata. 🔗 Bubinoblog