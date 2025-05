Meret | Con Juve e Milan le parate da scudetto quella a Gimenez…

Meret, portiere del Napoli, ha condiviso i suoi pensieri in un'intervista rilasciata a Cronache di Napoli: la parata contro il Milan 🔗Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Meret: “Con Juve e Milan le parate da scudetto, quella a Gimenez…” Alex, portiere del Napoli, ha condiviso i suoi pensieri in un'intervista rilasciata a Cronache di Napoli: la parata contro il

Niente Milan o Juve: il colpo Lucca si chiude per 40 milioni - L'oggetto del desiderio per il calciomercato in merito al ruolo da punta centrale nel 2025/2026 in Serie A, porta a Lorenzo Lucca. Il bomber dell'Udinese è dietro soltanto a Retegui e Kean nelle scelte di Luciano Spalletti che, in vista del Mondiale 2026 e per la Nazionale può contare su affidabili centravanti che stanno ben figurando in Serie A tant'è che, nella stagione che anticiperà il Mondiale e nel quale si spera possa finalmente esserci l'Italia dopo dodici anni dall'ultima volta, potrebbe vedersi Lorenzo Lucca in una big d'Italia o d'Europa come nuovo attaccante titolare. 🔗 rompipallone.it

Classifica aggiornata Serie A: come cambia per la Juve dopo Milan-Fiorentina - di Redazione JuventusNews24Classifica aggiornata Serie A: come cambia dopo Milan-Fiorentina anche per la Juventus. Ecco le nuove posizioni Finisce 2-2 Milan–Fiorentina, il terzo match di questo sabato di Serie A. Ecco come cambia la classifica per la Juve. Inter 68 (31)Napoli 64 (30)Atalanta 58 (30)Bologna 56 (30)Juventus 55 (30)Roma 52 (30)Lazio 52 (30)Fiorentina 52 (31)Milan 48 (31)Udinese 40 (31)Torino 39 (30)Genoa 38 (31)Como 33 (31)Verona 30 (30)Cagliari 29 (30)Parma 27 (31)Lecce 25 (30)Empoli 23 (30)Venezia 20 (30)Monza 15 (31) Leggi su Juventusnews24. 🔗 juventusnews24.com

Il Napoli segue con interesse Kulusevski: anche il Milan sull'ex Juve - Il Napoli continua a monitorare con grande attenzione la situazione di Dejan Kulusevski, esterno offensivo svedese attualmente al Tottenham. Il giocatore, classe 2000, è stato recentemente accostato di nuovo al club partenopeo da fonti inglesi, che rilanciano l'ipotesi di un suo ritorno in Serie A già nella finestra di mercato estiva. Kulusevski, che ha già […] L'articolo Il Napoli segue con interesse Kulusevski: anche il Milan sull'ex Juve proviene da DailyNews24. 🔗 dailynews24.it

Meret: “Stiamo lottando punto a punto. Parate decisive? Si, due in particolare” - Stiamo lottando per un grande obiettivo. Siamo vicini, ci crediamo. Però adesso non dobbiamo mollare di un centimetro, perché basta poco per compromettere tutto. Arrivati a questo punto del campionato ... 🔗ilnapolionline.com

Paratici Milan, colpo di scena: i rossoneri hanno incontrato di nuovo l’ex dirigente della Juventus! Tutte le novità - Paratici Milan, colpo di scena: i rossoneri hanno incontrato di nuovo l’ex dirigente della Juventus! Tutte le novità e gli aggiornamenti sulle mosse Arrivano aggiornamenti molto importanti per quanto ... 🔗juventusnews24.com

Colpaccio dalla Juve al Milan: “Vicinissimo” - Sono state tante le trattative di mercato che hanno coinvolto Juventus e Milan. L’ultima, in via di definizione, è quella che riguarda Pierre Kalulu. Il difensore transalpino, ceduto in ... 🔗milanlive.it