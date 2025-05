Meloni al Senato | difesa al 2% del Pil sicurezza sul lavoro e rapporto leale ma non subalterno con Trump

Nel corso del suo premier time al Senato, il primo dall’inizio del 2024, Giorgia Meloni ha tracciato le linee guida del suo governo per i prossimi mesi, toccando temi caldi come la spesa per la difesa, la sicurezza sul lavoro, i rapporti con gli Stati Uniti e le riforme istituzionali.La presidente del Consiglio ha confermato l’obiettivo di portare la spesa militare italiana al 2% del Pil entro il 2025, un traguardo che, ha sottolineato, è stato assunto da tutti i governi senza distinzioni politiche. Meloni ha ribadito la necessità di rafforzare il “pilastro europeo della Nato”, con particolare attenzione al fianco Sud, evidenziando che “la libertà ha un prezzo” e che delegare la propria sicurezza ad altri significa perdere parte del controllo sul proprio destino.Nato-Meloni-Italia-raggiungera-target-2-nel-202520250507video13502753Meloni-Legge-femminicidio-riconosce-specificita-del-reato20250507video14171618M-O-Meloni-sosteniamo-piano-arabo-per-ricostruzione-a-Gaza20250507video14313399Conti-pubblici-Meloni-da-mio-insediamento-spread-piu-che-dimezzato20250507video14434042Meloni-a-Renzi-Non-mi-dimetto-se-sconfitta-al-referendum20250507video14320360sicurezza sul lavoroSul fronte interno, la premier ha annunciato un incontro imminente con i sindacati per discutere l’impiego di 650 milioni di euro destinati a contrastare gli infortuni sul lavoro, definita una “piaga che non possiamo più tollerare”. 🔗Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Meloni al Senato: difesa al 2% del Pil, sicurezza sul lavoro e rapporto “leale ma non subalterno” con Trump

