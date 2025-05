Media Germania | Arrestato l' assassino della scrittrice Alexandra Fröhlich è il figlio 22enne

della morte della 58enne, trovata senza vita nella sua casa galleggiante ad Amburgo

Germania, arrestato il figlio della scrittrice trovata morta a Amburgo - Il corpo senza vita della era stato trovato la notte del 22 aprile nella sua casa-battello ad Amburgo, sulla quale viveva da sei mesi. 🔗msn.com

Omicidio di Alexandra Frohlich ad Amburgo, arrestato il figlio della scrittrice tedesca trovata morta in casa - Svolta nella indagini sull'omicidio di Alexandra Frohlich ad Amburgo, la polizia tedesca ha arrestato il figlio della scrittrice ... 🔗virgilio.it

