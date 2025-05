Mario Adinolfi inizia l’avventura all’Isola dei Famosi | “Qui vivo difficoltà di ogni tipo ho molta paura”

Mario Adinolfi è arrivato in Honduras e questa sera ha inizia to la sua avventura all'Isola dei Famosi 2025. A Veronica Gentili e al pubblico di Canale 5 ha raccontato il motivo per il quale ha deciso di partecipare al reality nonostante la paura. In studio presente la moglie Silvia Pardolesi che si è detta fiera del marito. 🔗 Fanpage.it

Mario Adinolfi all’Isola dei Famosi? Gli ultimi rumors sul cast - Roma, 29 aprile 2025 – Tutto pronto o quasi per l’edizione 2025 de ‘L’Isola dei famosi’, il reality show di Canale 5 che ripartirà ufficialmente il 7 maggio e che, per la prima volta, sarà condotto dalla ‘iena’ Veronica Gentili. In Honduras, insieme agli altri vip potrebbe esserci anche una sorpresa: Mario Adinolfi, ex deputato e fondatore del ‘Popolo della Famiglia’. Adinolfi volerà davvero sull’Isola? Secondo alcune indiscrezioni Mario Adinolfi parteciperà come concorrente alla 19esima edizione del reality show che sarà ambientata, come nelle stagioni precedenti, nell'arcipelago di Cayos ... 🔗quotidiano.net