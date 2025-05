Maria Rosaria Boccia sparisce dai social La curiosa coincidenza dopo il voto in Senato sull’ex ministro Sangiuliano

Maria Rosaria Boccia è scomparsa improvvisamente dai social. Il profilo Instagram dell’imprenditrice di Pompei, finita al centro dello scandalo che ha portato alle dimissioni dell’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, non è più disponibile. Non è chiaro se l’account sia stato sospeso, eliminato volontariamente o rimosso a seguito di disposizioni imposte dalla piattaforma. Fatto sta che, al momento, risulta irreperibile tramite ricerca. La tempistica sorprende: la cancellazione del profilo avviene proprio nel giorno in cui il Senato ha confermato il parere espresso dalla Giunta per le immunità parlamentari riguardo al caso Sangiuliano. Con 83 voti favorevoli e 52 contrari, è stato negato l’accesso alla corrispondenza dell’ex ministro – come le chat telefoniche – richiesta dal Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma. 🔗 è scomparsa improvvisamente dai. Il profilo Instagram dell’imprenditrice di Pompei, finita al centro dello scandalo che ha portato alle dimissioni dell’exdella Cultura Gennaro, non è più disponibile. Non è chiaro se l’account sia stato sospeso, eliminato volontariamente o rimosso a seguito di disposizioni imposte dalla piattaforma. Fatto sta che, al momento, risulta irreperibile tramite ricerca. La tempistica sorprende: la cancellazione del profilo avviene proprio nel giorno in cui ilha confermato il parere espresso dalla Giunta per le immunità parlamentari riguardo al caso. Con 83 voti favorevoli e 52 contrari, è stato negato l’accesso alla corrispondenza dell’ex– come le chat telefoniche – richiesta dal Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma. 🔗 Open.online

