M5S Pd e Avs ci riprovano | all’assalto sul salario minimo

Pd, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra ci riprovano. Tentando di riaprire la discussione parlamentare sul salario minimo. Le opposizioni hanno chiesto in commissione Lavoro alla Camera l’immediata calendarizzazione della proposta di iniziativa popolare per l’introduzione del salario minimo. Come ricorda la capogruppo pentastellata in commissione, Valentina Barzotti, sono state raccolte 120mila firme per una proposta ritenuta, “oggi più che mai”, “necessaria davanti al 9% di lavoratori full time in povertà”. L’appello di Barzotti è per approvare subito una “legge di civiltà” e mettere da parte “la propaganda e le misure spot che non risolvono nulla”.salario minimo, le opposizioni tornano all’assaltoLa richiesta è arrivata anche da Avs, con il capogruppo in commissione, Franco Mari, che sottolinea come la condizione occupazionale in Italia e la crescita del lavoro povero rendano “non più rinviabile un dibattito parlamentare sullo stato delle retribuzioni nel nostro Paese: la propaganda del governo impatta con la cruda realtà ogni giorno e la maggioranza non può più sottrarsi a questa responsabilità”. 🔗Lanotiziagiornale.it

