M3GAN 2 0 e Amelia | dalla bambola killer al segreto del futuro spin-off Soulm8te

Il nuovo capitolo di M3GAN 2.0, prodotto da Blumhouse, si prospetta un intrigante mix di innovazione e omaggi al cinema d’azione. Durante un’intervista rilasciata a Empire, il produttore James Wan ha offerto alcuni dettagli sulla realizzazione di questo sequel attesissimo, annunciato per le sale a giugno. L’approccio narrativo si ispira in parte al celebre film . L'articolo M3GAN 2.0 e Amelia: dallabambolakiller al segreto del futurospin-off Soulm8te è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - M3GAN 2.0 e Amelia: dalla bambola killer al segreto del futuro spin-off Soulm8te

M3GAN 2.0: James Wan svela perché il film si ispira a Terminator - Il produttore James Wan ha parlato della fonte di ispirazione per la creazione di M3GAN 2.0, il sequel in arrivo nelle sale in estate. 🔗msn.com

M3GAN 2.0 Promises ‘The Ultimate Mean-Girl Showdown’ Between M3GAN And Her Nemesis Amelia - Read Empire ’s full M3GAN 2.0 feature – getting the inside story on Blumhouse’s blockbuster sequel – in the Jurassic World Rebirth issue, on sale Thursday 8 May. Pre-order a copy online here. M3GAN ... 🔗empireonline.com

Film horror sequel M3GAN 2.0, la rivale del robot com Allison Williams e Gemma Forrester - ironizza M3GAN. Ci sono poi scene di lotta tra M3GAN e Amelia. M3GAN 2.0, il cast del film Allison Williams avrà ancora il ruolo di Gemma, Violet McGraw quello di Cady; Jenna Davis sarà la voce ... 🔗msn.com