Lutto cittadino a Guardiagrele, dove era nato Nico Civitella

- Sarà lutto cittadino anche a Guardiagrele domani, giovedì 8 maggio, in concomitanza con la celebrazione dei funerali di Stato dei vigili del fuoco Nico Civitella e Emanuele Capone. Il sindaco di Guardiagrele, dove era nato Nico Civitella, ha firmato un'ordinanza in segno di condivisione al... 🔗 chietitoday.it

- ROMA – Si è spento all’età di 87 anni, nella sua residenza romana, il noto avvocato Nino Marazzita. Conosciuto per il suo impegno in alcuni dei più complessi e controversi casi giudiziari italiani, Marazzita era una figura di spicco sia nel mondo legale che in quello mediatico. Originario di Palmi, in Calabria, aveva trasformato il suo studio a Collina Fleming in un osservatorio privilegiato sui misteri giudiziari della nazione. 🔗 caffeinamagazine.it