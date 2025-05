Lucio Corsi a ‘Non è un Paese per Giovani’ | Non vivo l’Eurovision come una competizione perché la musica non deve esserlo

foto di Filippo G. MoscatiROMA – A pochi giorni dalla finale dell’’Eurovision, Lucio Corsi si racconta a Rai Radio2. “A Basilea ci sono già stato un mesetto fa. Domani parto e vediamo, son curioso”, racconta Lucio Corsi a Rai Radio 2 a pochi giorni dal suo atteso debutto sul palco dell’Eurovision Song Contest. Ai microfoni di “Non è un Paese per Giovani” con Massimo Cervelli e Tommaso Labate il cantautore spiega: “Ritengo che la musica non debba essere una competizione e non lo sia di per sé, non deve esserlo. E infatti non la vivo così, ma come un’esperienza dove posso portare una canzone e ciò che mi interessa in musica”. Non è una frase di circostanza quella di Corsi, è proprio quello che pensa sinceramente e che aveva detto prima di affrontare Sanremo dove è arrivato secondo. Infatti, a Rai Radio2 conferma: “Amo la competizione negli sport, sono molto appassionato di motociclismo e Motomondiale, lì è bella, però nella musica non deve esserci secondo me”. 🔗Lopinionista.it © Lopinionista.it - Lucio Corsi a ‘Non è un Paese per Giovani’: “Non vivo l’Eurovision come una competizione perché la musica non deve esserlo”

