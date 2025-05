Lucca Comics & Games il film Macchine da presa in azione al Polo Fiere

© Lanazione.it - Lucca Comics & Games, il film. Macchine da presa in azione al Polo Fiere

Lucca, 7 maggio 2025 – Avvistata vicino al Polo Fiere di Lucca la troupe che sta continuando a girare i film dedicati a Lucca Comics & Games. Potrebbero essere tre o quattro i film prodotti e distribuiti in sala a partire dalla fine del 2025 e successivamente sulla piattaforma digitale IWONDERFULL (disponibile su Amazon Prime) per raccontare la community, la cultura e i valori di Lucca Comics & Games.Il progetto è stato annunciato a settembre 2024 e nasce dalla collaborazione tra Lucca Crea e I Wonder Pictures (https:iwonderpictures.com), casa di distribuzione cinematografica indipendente, che realizzerà i docu-film assieme al proprio partner produttivo All At Once e si occuperà della distribuzione. Da un’idea di Andrea Romeo, produttore e direttore editoriale di All At Once e I Wonder Pictures, e dello scrittore, regista e critico cinematografico Manlio Castagna, che ne cura la scrittura e la regia, ha subito incontrato l’entusiasmo dell’organizzazione di Lucca Comics & Games. 🔗 , 7 maggio 2025 – Avvistata vicino aldila troupe che sta continuando a girare idedicati a. Potrebbero essere tre o quattro iprodotti e distribuiti in sala a partire dalla fine del 2025 e successivamente sulla piattaforma digitale IWONDERFULL (disponibile su Amazon Prime) per raccontare la community, la cultura e i valori di.Il progetto è stato annunciato a settembre 2024 e nasce dalla collabortraCrea e I Wonder Pictures (https:iwonderpictures.com), casa di distribuzione cinematografica indipendente, che realizzerà i docu-assieme al proprio partner produttivo All At Once e si occuperà della distribuzione. Da un’idea di Andrea Romeo, produttore e direttore editoriale di All At Once e I Wonder Pictures, e dello scrittore, regista e critico cinematografico Manlio Castagna, che ne cura la scrittura e la regia, ha subito incontrato l’entusiasmo dell’organizzdi. 🔗 Lanazione.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Lucca Comics & Games – Il Ministro della Cultura a Lucca in visita al cantiere dell’Expo del Fumetto - Il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli a Lucca ha fatto visita al cantiere dell’Expo del Fumetto accompagnato da Emanuele Vietina, direttore di Lucca Comics & Games insieme al sindaco di Lucca, Mario Pardini, a Nicola Lucchesi, amministratore unico di Lucca Crea e alle altre autorità cittadine. Incontrando i giornalisti, il Ministro si è complimentato per la vivacità culturale espressa da Lucca Comics & Games, rinnovando la vicinanza del Ministero alla manifestazione e alla città. 🔗nerdpool.it

Ancona Comics&Games scalda i motori: la nona arte protagonista del weekend - ANCONA - Il fumetto protagonista di Ancona Comics&Games 2025, in programma questo fine settimana (12-13 aprile) al Palaprometeo. Un evento che celebra la nona arte, appunto il fumetto, in tutte le sue sfaccettature, un'occasione per immergersi in un mondo di creatività. La vignetta infatti è uno... 🔗anconatoday.it

Milano Comics&Games 2025: due giorni tra fumetti, giochi e super ospiti. Quando e dove - Busto Arsizio (Varese), 6 maggio 2025 - Fumetti, anime e manga. Ma anche videogiochi, giochi da tavolo e cosplay. E ancora, ospiti speciali tra star del web, della tv e della musica. Siete pronti per un fine settimana di divertimento immersi in un universo pop pieno di novità? Sabato 10 e domenica 11 maggio, a Malpensa Fiere torna Milano Comics&Games. La manifestazione si estende su tre padiglioni distribuiti su due piani, con ampie aree esterne tematiche che ospitano centinaia di espositori, attività e show. 🔗ilgiorno.it

Su questo argomento da altre fonti

Lucca Comics & Games, intervista doppia a Jeph Loeb e Scott Snyder, le superstar dei fumetti di Batman; Le prime novità di Lucca Comics & Games 2024; Diabolik fuori dagli schemi a Lucca Comics & Games; Ecco come funzionerà Lucca Comics & Games 2020. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Proseguono le riprese dei film su Lucca Comics & Games: uscirà preso in tutte le sale italiane - I Wonder Pictures torna a Lucca per continuare a girare i lungometraggi che racconteranno come la manifestazione ... 🔗luccaindiretta.it

Ultime riprese al Polo Fiere; in autunno esce al cinema il primo film su Lucca Comics & Games - Ultime riprese al Polo Fiere di Lucca per il film su Lucca Comics & Games, la cui uscita nei cinema è prevista per questo autunno. Nella struttura di Sorbano telecamere puntate su Simone Bianchi, illu ... 🔗noitv.it

Lucca Comics and Games 2024 dal 30 ottobre al 3 novembre - Si avvicina sempre più il Lucca Comics & Games, l’evento più atteso per gli appassionati della nona arte e di tutto ciò che concerne la cultura grafica pop-fantasy e gli appassionati di ... 🔗nove.firenze.it