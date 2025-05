L’ombra di Francesco nella piazza in fermento

© Repubblica.it - L’ombra di Francesco nella piazza in fermento

nella continuità e chi in una soluzione che non lo sconvolga. Perché l’ignoto è fascino ma anche spavento 🔗 C’è chi speracontinuità e chi in una soluzione che non lo sconvolga. Perché l’ignoto è fascino ma anche spavento 🔗 Repubblica.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Papa Francesco a sorpresa in piazza San Pietro. “Buona domenica delle Palme” - Roma, 13 aprile 2025 – Papa Francesco, al termine della messa della Domenica delle Palme, presieduta dal cardinale Sandri, è arrivato a sorpresa sul sagrato di piazza San Pietro per salutare le oltre 20 mila persone a radunate per la celebrazione eucaristica, che segna l'inizio della Settimana Santa. Accompagnato dal suo infermiere personale, Massimiliano Strappetti, e da uno dei suoi segretari particolari, don Juan, dopo aver seguito la celebrazione in televisione Papa Francesco è passato dalla basilica ed è arrivato sul sagrato in carrozzina e senza i naselli per l'ossigeno. 🔗quotidiano.net

Funerali di Papa Francesco: arrivo last minute di Zelensky. Piazza San Pietro è già piena - Tutto pronto per l’ultimo saluto a Papa Francesco sul sagrato della Basilica di San Pietro. Migliaia di fedeli in fila dalle prime luci dell’alba, varchi aperti intorno alle 5:30 per entrare in via della Conciliazione. Imponenti le misure di sicurezza in vista delle circa 160 delegazioni di capi di Stato e di governo e delle oltre 200mila persone che parteciperanno alle esequie. Montati oltre 10 maxi schermi tra piazza San Pietro e via della Conciliazione, fino ad arrivare a Castel Sant’Angelo e piazza Risorgimento. 🔗secoloditalia.it

Ravenna, spacciatore arrestato in piazza San Francesco - Ravenna, 6 marzo 2025 – La polizia locale di Ravenna ha tratto in arresto, nel pomeriggio di ieri, in Piazza San Francesco, un 26enne, per spaccio di stupefacenti. L’operazione è avvenuta nell’ambito dei controlli in centro storico, quando le pattuglie hanno identificato sul posto un giovane, di nazionalità egiziana, il quale mostrava un comportamento sospetto e particolarmente insofferente. Nel suo borsello sono stati rinvenuti circa 4 grammi di hashish e 500 euro. 🔗ilrestodelcarlino.it

Cosa riportano altre fonti

L’ombra di Francesco nella piazza in fermento; Nel Vaticano in clima da pre conclave si discute di un successore italiano di Francesco. 🔗Su questo argomento da altre fonti

L’ombra di Francesco nella piazza in fermento - C’è chi spera nella continuità e chi in una soluzione che non lo sconvolga. Perché l’ignoto è fascino ma anche spavento ... 🔗repubblica.it

In oltre 450 per il pranzo collettivo del 25 aprile in piazza San Francesco - A organizzare il Comitato popolare e l’associazione Fermento in collaborazione e con il supporto degli Osti della zona ... 🔗luccaindiretta.it

Festa in piazza San Francesco per celebrare il 25 aprile - Pranzo e spettacoli con il Comitato popolare e l’associazione Fermento in collaborazione e con il supporto degli Osti di San Francesco ... 🔗luccaindiretta.it