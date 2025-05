LIVE Civitanova-Trento 2-3 Superlega volley 2025 in DIRETTA | LO SCUDETTO DI MICHIELETTO! Sesto trionfo dell’Itas

DIRETTA LIVE9-15 TrentoOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO E’ CAMPIONE D’ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA9-14 Mano out Rychlicki da zona 29-13 Mano out Chinenyeze in primo tempo!8-13 Invasione Boninfante8-12 Errore al servizio Civitanova8-11 Mano out Bottolo in pipe7-11 Mano out MICHIELETTO da zona 47-10 Bottolo sulle mani del muro da zona 26-10 Murooooooooooooooooooooo Flaviooooooooooooooooooooooo6-9 Errore al servizio Civitanova6-8 Mano out Dirlic da seconda linea5-8 Mano out Lavia da zona 45-7 Errore al servizio Trento4-7 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Rychlickiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii4-6 Errore al servizio Civitanova4-5 Bottoloooooooooooooooo! Riceve male, la palla cade nel campo di Trento!3-5 Primo tempo imperiale di Flavio!3-4 Mano out Nikolov da zona 42-4 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee MICHIELETTOooooooooooooooooooooo2-3 Palleggio al limite di MICHIELETTO, l’arbitro non fischia e mano out di Rychlicki da zona 22-2 Mano out MICHIELETTO da zona 22-1 Nikolov sulle mani del muro da zona 41-1 E’ fuori Nikolov da zona 4 ma che azioneeeeeeeeeeeeeeeeeee! Difese spettacolari da una parte e dall’altra1-0 Out MICHIELETTO da zona 425-20 Muroooooooooooooooooooooo Bottolooooooooooooooooooooooooo! Sembrava una montagna altissima da scalare per Civitanova questo quarto set e invece i marchigiani non mollano mai! La Lube vince e si va al tie break24-20 Murooooooooooooooooooooo Boninfanteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee23-20 Vincente Dirlic da seconda oinea22-20 Mano out Lavia da zona 4! Che difesa di MICHIELETTO!22-19 Errore al servizio Civitanova22-18 Nikoloooooooooooooov! Vincente di seconda intenzione in pipe21-18 Primo tempo Chinenyeze20-18 La slash di Flavio20-17 La pipe di Bottolo!19-17 Out Dirlic da zona 219-16 Out Rychlicki da seconda linea18-16 Out MICHIELETTO da zona 417-16 Errore al servizio Trento16-16 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Laviaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa16-15 Errore al servizio Civitanova16-14 Muroooooooooooooooooooooo Gargiulooooooooooooooooooooooo15-14 Primo tempo Gargiulo14-14 Errore al servizio Civitanova14-13 Parallela di Dirlic da seconda linea13-13 La pipe di MICHIELETTO13-12 Errore al servizio Trento12-12 Primo tempo Flavio12-11 Errore al servizio Trento11-11 Diagonale di MICHIELETTO da zona 411-10 Mano out Dirlic da zona 210-10 Murooooooooooooooooooooo MICHIELETTOooooooooooooooooooo10-9 Mano out MICHIELETTO da zona 410-8 Diagonale di Dirlic da zona 29-8 Errore al servizio Civitanova9-7 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Bottoloooooooooooooooooooooooooooooooo8-7 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Bottoloooooooooooooooooooooooo7-7 Mano out Nikolov da zona 46-7 Errore al servizio Trento5-7 Vincente Lavia da zona 45-6 Mano out Dirlic da seconda linea4-6 Errore al servizio Civitanova4-5 Errore al servizio Trento3-5 Errore al servizio Civitanova3-4 Il pallonetto di Bottolo in pipe2-4 Primo tempo Flavio2-3 Gran botta di Nikolov in parallela da zona 41-3 Out Nikolov da zona 41-2 Errore al servizio Trento0-2 Mano out MICHIELETTO da zona 40-1 La slash di Ko0zamernik. 🔗 © Oasport.it - LIVE Civitanova-Trento 2-3, Superlega volley 2025 in DIRETTA: LO SCUDETTO DI MICHIELETTO! Sesto trionfo dell’Itas CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9-15OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO E’ CAMPIONE D’ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA9-14 Mano out Rychlicki da zona 29-13 Mano out Chinenyeze in primo tempo!8-13 Invasione Boninfante8-12 Errore al servizio8-11 Mano out Bottolo in pipe7-11 Mano outda zona 47-10 Bottolo sulle mani del muro da zona 26-10 Murooooooooooooooooooooo Flaviooooooooooooooooooooooo6-9 Errore al servizio6-8 Mano out Dirlic da seconda linea5-8 Mano out Lavia da zona 45-7 Errore al servizio4-7 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Rychlickiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii4-6 Errore al servizio4-5 Bottoloooooooooooooooo! Riceve male, la palla cade nel campo di!3-5 Primo tempo imperiale di Flavio!3-4 Mano out Nikolov da zona 42-4 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeooooooooooooooooooooo2-3 Palleggio al limite di, l’arbitro non fischia e mano out di Rychlicki da zona 22-2 Mano outda zona 22-1 Nikolov sulle mani del muro da zona 41-1 E’ fuori Nikolov da zona 4 ma che azioneeeeeeeeeeeeeeeeeee! Difese spettacolari da una parte e dall’altra1-0 Outda zona 425-20 Muroooooooooooooooooooooo Bottolooooooooooooooooooooooooo! Sembrava una montagna altissima da scalare perquesto quarto set e invece i marchigiani non mollano mai! La Lube vince e si va al tie break24-20 Murooooooooooooooooooooo Boninfanteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee23-20 Vincente Dirlic da seconda oinea22-20 Mano out Lavia da zona 4! Che difesa di!22-19 Errore al servizio22-18 Nikoloooooooooooooov! Vincente di seconda intenzione in pipe21-18 Primo tempo Chinenyeze20-18 La slash di Flavio20-17 La pipe di Bottolo!19-17 Out Dirlic da zona 219-16 Out Rychlicki da seconda linea18-16 Outda zona 417-16 Errore al servizio16-16 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Laviaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa16-15 Errore al servizio16-14 Muroooooooooooooooooooooo Gargiulooooooooooooooooooooooo15-14 Primo tempo Gargiulo14-14 Errore al servizio14-13 Parallela di Dirlic da seconda linea13-13 La pipe di13-12 Errore al servizio12-12 Primo tempo Flavio12-11 Errore al servizio11-11 Diagonale dida zona 411-10 Mano out Dirlic da zona 210-10 Muroooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo10-9 Mano outda zona 410-8 Diagonale di Dirlic da zona 29-8 Errore al servizio9-7 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Bottoloooooooooooooooooooooooooooooooo8-7 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Bottoloooooooooooooooooooooooo7-7 Mano out Nikolov da zona 46-7 Errore al servizio5-7 Vincente Lavia da zona 45-6 Mano out Dirlic da seconda linea4-6 Errore al servizio4-5 Errore al servizio3-5 Errore al servizio3-4 Il pallonetto di Bottolo in pipe2-4 Primo tempo Flavio2-3 Gran botta di Nikolov in parallela da zona 41-3 Out Nikolov da zona 41-2 Errore al servizio0-2 Mano outda zona 40-1 La slash di Ko0zamernik. 🔗 Oasport.it

Ne parlano su altre fonti

LIVE Civitanova-Perugia 1-2, Superlega volley 2025 in DIRETTA: Semeniuk trascina gli umbri in un rocambolesco terzo set, 23-25 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23-25 Decisivo Semeniuk! Il polacco piazza il mano out da zona 4 e Perugia si porta avanti 2-1 23-24 Civitanova spreca e Semeniuk da zona 4 ne approfitta con un attacco tra muro e rete 23-23 La parallela di Loeppky da zona 4 e siamo pari! 22-23 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Bottoloooooooooooooooooooooooo 21-23 Diagonale di Lagumdzija da zona 4 20-23 Out Lagumdzija da zona 4 20-22 La pipe di Semeniuk 20-21 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Boninfanteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 19-21 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Boninfanteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 18-21 Diagonale ... 🔗 © oasport.it - LIVE Civitanova-Perugia 1-2, Superlega volley 2025 in DIRETTA: Semeniuk trascina gli umbri in un rocambolesco terzo set, 23-25 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23-25 Decisivo Semeniuk! Il polacco piazza il mano out da zona 4 e Perugia si porta avanti 2-1 23-24 Civitanova spreca e Semeniuk da zona 4 ne approfitta con un attacco tra muro e rete 23-23 La parallela di Loeppky da zona 4 e siamo pari! 22-23 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Bottoloooooooooooooooooooooooo 21-23 Diagonale di Lagumdzija da zona 4 20-23 Out Lagumdzija da zona 4 20-22 La pipe di Semeniuk 20-21 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Boninfanteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 19-21 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Boninfanteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 18-21 Diagonale ... 🔗 oasport.it

LIVE Trento-Civitanova 2-0, Superlega volley 2025 in DIRETTA: l’Itas vince un secondo set combattuto, 25-23 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-23 Garciaaaaaaaaaaaaaaaaa! Da zona 2 l’americano trova il diagonale giusto dopo la ricezione problematica di Trento. L’Itas si porta sul 2-0 24-23 Errore al servizio Trento 24-22 La pipe di Michieletto da seconda linea mano out 23-22 Muroooooooooooooooooooo Chinenyezeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 23-21 Murooooooooooooooooo Lagumdzjiaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 23-20 Diagonale di Garcia da seconda linea 22-20 Diagonale di Nikolov da zona 4 22-19 La parallela di Michieletto da zona 4 21-19 Errore al servizio Civitanova 20-19 La pipe di Nikolov a chiudere ... 🔗 © oasport.it - LIVE Trento-Civitanova 2-0, Superlega volley 2025 in DIRETTA: l’Itas vince un secondo set combattuto, 25-23 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-23 Garciaaaaaaaaaaaaaaaaa! Da zona 2 l’americano trova il diagonale giusto dopo la ricezione problematica di Trento. L’Itas si porta sul 2-0 24-23 Errore al servizio Trento 24-22 La pipe di Michieletto da seconda linea mano out 23-22 Muroooooooooooooooooooo Chinenyezeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 23-21 Murooooooooooooooooo Lagumdzjiaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 23-20 Diagonale di Garcia da seconda linea 22-20 Diagonale di Nikolov da zona 4 22-19 La parallela di Michieletto da zona 4 21-19 Errore al servizio Civitanova 20-19 La pipe di Nikolov a chiudere ... 🔗 oasport.it

LIVE Trento-Piacenza 1-0, Superlega volley 2025 in DIRETTA: l’Itas vince il primo set con la difesa, 25-23 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-23 Errore al servgizio di Romanò e Trento va sull’1-0. La difesa ha fatto la differenza in questo primo set combattutissimo e spettacolare. 1-0 per l’Itas 24-23 Parallela di Romanò da zona 2 24-22 Michieletto al secondo tentativo la mette a terra da zona 4 23-22 Mano out Maar da zona 4 23-21 Pipe di Mandiraci 23-20 Murooooooooooooooooooooo Michielettooooooooooooooooooo 22-20 Out Michieletto da zona 4 dopo due miracoli in difesa di Trento 22-19 Vincente Rychlicki da seconda linea 21-19 Murooooooooooooooooooooo Romanòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò 21-18 Errore ... 🔗 © oasport.it - LIVE Trento-Piacenza 1-0, Superlega volley 2025 in DIRETTA: l’Itas vince il primo set con la difesa, 25-23 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-23 Errore al servgizio di Romanò e Trento va sull’1-0. La difesa ha fatto la differenza in questo primo set combattutissimo e spettacolare. 1-0 per l’Itas 24-23 Parallela di Romanò da zona 2 24-22 Michieletto al secondo tentativo la mette a terra da zona 4 23-22 Mano out Maar da zona 4 23-21 Pipe di Mandiraci 23-20 Murooooooooooooooooooooo Michielettooooooooooooooooooo 22-20 Out Michieletto da zona 4 dopo due miracoli in difesa di Trento 22-19 Vincente Rychlicki da seconda linea 21-19 Murooooooooooooooooooooo Romanòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò 21-18 Errore ... 🔗 oasport.it

Ne parlano su altre fonti

LIVE Civitanova-Trento 1-2, Superlega volley 2025 in DIRETTA: grande equilibrio nel quarto set, 11-11; LIVE Civitanova-Trento Superlega volley 2025 in DIRETTA | si assegna lo scudetto o si va a gara-5?; LIVE Civitanova-Trento 2-2 Superlega volley 2025 in DIRETTA | la Lube non molla si va al tie break! 25-20; LIVE Civitanova-Trento 3-0, Superlega volley 2025 in DIRETTA: vittoria netta dei padroni di casa, serie in parità dopo due match. 🔗Se ne parla anche su altri siti

LIVE Civitanova-Trento, Superlega volley 2025 in DIRETTA: i dolomitici possono chiudere i giochi - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara4 della finale di Superlega di volley maschile tra Lube ... 🔗oasport.it

LIVE Civitanova-Trento 3-0, Superlega volley 2025 in DIRETTA: vittoria netta dei padroni di casa, serie in parità dopo due match - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.01 La nostra DIRETTA LIVE si chiude qui. Noi di OA Sport vi ringraziamo e vi auguriamo un felice ... 🔗oasport.it