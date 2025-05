L’Italia è il Paese che amo… il discorso di Berlusconi finisce nello spot sul referendum La discesa in campo dei nuovi italiani – Video

è ilche amo» la frase simbolo deldi Silviodel 1994 apre unoa favore del Sì alsulla cittadinanza dell’8 e 9 giugno, scatenando la reazione dal centrodestra, che denuncia una strumentalizzazione della memoria dell’ex presidente del Consiglio. Sui loro profili social i sostenitori del Sì alaffermano: «A oltre trent’anni da quelè molto cambiata: si è arricchita di storie, imprese, famiglie che la costruiscono e la rendono più forte ogni giorno perchél’hanno scelta e la amano davvero»Il comitato per il Sì accusa il ministro Antonio Tajani di voler sabotare la consultazione, ricordando il suo invito all’astensione e criticando lo stallo sulla riforma della cittadinanza: «Dopo mesi di promesse su una riforma della legge sulla Cittadinanza che riteneva “urgente” in estate, quando ivincevano medaglie su medaglie alle Olimpiadi, Tajani si allinea al Governo di cui fa parte nel sabotaggio dei, ora che finalmente i cittadini possono cambiare la legge. 🔗 Open.online

- Comincia oggi, lunedì 7 aprile, la visita di Stato in Italia dei reali inglesi, Carlo III e Camilla. L’arrivo è previsto per le 17 all’aeroporto di Ciampino (Roma). A riceverli saranno la sottosegretaria agli Esteri Maria Tripodi con l’ambasciatore britannico in Italia Lord Edward Llewellyn e l’ambasciatore d’Italia a Londra, Inigo Lambertini. Il Re ha un’autentica passione per l’Italia e «non vede l’ora» di arrivare a Roma. 🔗 open.online