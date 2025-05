L’Inter stende il Barcellona e sogna Le pagelle | otto ad Acerbi il muro E a Inzaghi | la sua squadra ha cuore e personalità

Roma, 6 maggio 2025 - Notte magica di Champions League per i tifosi nerazzurri. L'Inter ha superato il difficile Barcellona per 4-3 e conquistato la finale di Champions in programma il 31 maggio all'Alianz Arena di Monaco di Baviera. Dopo il 3-3 dell'andata anche nel ritorno c'è stata una pioggia di gol: Lautaro e Calhanoglu firmano il 2-0 poi, nella ripresa, la rimonta del Barcellona coi gol di Eric Garcia, Dani Olmo e Raphinha, a due dalla fine. Quando sembra finita, Acerbi firma il pari al 93'. Nei supplementari decide Frattesi. Parate pazzesche per Sommer nel finale. Ora una tra Psg e Arsenal.Le pagelle Inter SOMMER 7,5. Due autentici miracoli, su Eric Garcia e Yamal. BISSECK 5,5. Qualche amnesia di troppo: sostituito. Acerbi 8. Un muro, i gol blaugrana arrivano in altre zone. Fa esplodere San Siro col 3-3.

