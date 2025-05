L’Inter sfiderà il PSG nella finale di Champions League | Donnarumma Kvara e Ruiz leader contro l’Arsenal

Il PSG si è qualificato alla finale di Champions League e il prossimo 31 maggio (ore 21.00) affronterà L'Inter all'Allianz Arena di Monaco (Germania) per andare a caccia del primo trofeo europeo della propria storia. I Campioni di Francia avevano sconfitto l'Arsenal a domicilio per 1-0 nella semifinale d'andata ed erano chiamati a chiudere la pratica di fronte al proprio pubblico, cercando di arginare il tentativo di rimonta della formazione inglese.I padroni di casa hanno messo in chiaro le cose al 27? con Rui, poi al 69? Vitinha ha sbagliato un rigore. Hakimi ha chiuso la pratica al 72? su invito di Dembelè e la rete di Saka al 76? è servita soltanto per rendere più vibrante l'ultimo quarto d'ora dell'incontro, il cui esito finale non è comunque mai stato sotto discussione. In grande spolvero ancora i grandi capisaldi di questa formazione ovvero il portiere Donnarumma, l'attaccante Kvaratskhelia, il centrocampista Ruiz e il difensore Hakimi che hanno arginato Rice e compagni.

