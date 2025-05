Linea dura di Merz sui migranti | respinti anche i richiedenti asilo

Il governo tedesco guidato dal cancelliere Friedrich Merz, leader del partito conservatore CDU, ha deciso di adottare una politica migratoria più restrittiva. Il ministro degli Interni Alexander Dobrindt ha annunciato che la polizia di frontiera è ora autorizzata a respingere immediatamente i migranti privi di documenti, inclusi coloro che intendono richiedere asilo. La misura abroga formalmente un ordine introdotto nel 2015 durante la crisi migratoria siriana, che vietava tali respingimenti."La situazione attuale è insostenibile", ha dichiarato Dobrindt in una conferenza stampa a Berlino. "I numeri dell'immigrazione illegale sono ancora troppo alti e dobbiamo ridurli." Tuttavia, il ministro ha precisato che saranno fatte eccezioni per "gruppi vulnerabili", come donne incinte e bambini.

