L' India attacca il Pakistan | Raid contro siti terroristici Islamabad | Atto di guerra è già partita la rappresaglia

© Xml2.corriere.it - L'India attacca il Pakistan: «Raid contro siti terroristici». Islamabad: «Atto di guerra, è già partita la rappresaglia»

Pakistan: 5 siti colpiti e 2 caccia Indiani abbattuti. Il presidente Usa Trump: «L'operazione militare dell'India? Una vergogna». Chiuso lo spazio aereo, cancellati tutti i voli da e verso il Kashmir 🔗 Nuova Delhi ha lanciato missili nel Kashmir e nel Punjab: 8 morti e 35 feriti. La risposta del: 5colpiti e 2 cacciani abbattuti. Il presidente Usa Trump: «L'operazione militare dell'? Una vergogna». Chiuso lo spazio aereo, cancellati tutti i voli da e verso il Kashmir 🔗 Xml2.corriere.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

L'India attacca i terroristi in Pakistan. La replica: "Si accende il conflitto orientale" - Via all'operazione Sindoor a seguito dell'attacco terroristico del 22 aprile: il Pakistan ha risposto con fuoco di artiglieria sul confine 🔗ilgiornale.it

L'India attacca con i missili i terroristi in Pakistan. La replica: "Si accende il conflitto orientale" - Via all'operazione Sindoor a seguito dell'attacco terroristico del 22 aprile: il Pakistan ha risposto con fuoco di artiglieria sul confine 🔗ilgiornale.it

L’India attacca il Pakistan: “Colpiti 9 siti di terroristi”. Islamabad risponde al fuoco e accusa: “Questo è un atto di guerra” - Un altro conflitto regionale agita il mondo. A tarda sera, l’India ha lanciato attacchi missilistici contro nove siti che ospitano “infrastrutture terroristiche” situate sul territorio pakistano come rappresaglia per l’attacco del 22 aprile nel Kashmir indiano. L’annuncio direttamente da New Delhi: “Di recente, le forze armate indiane hanno lanciato l’operazione Sindoor colpendo le infrastrutture terroristiche in Pakistan da dove venivano organizzati e diretti gli attacchi terroristici contro l’India”, ha affermato il governo indiano in una breve dichiarazione. 🔗ilfattoquotidiano.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

L'India attacca il Pakistan: «Raid contro 9 siti di terroristi». Islamabad: «Atto di guerra, è già partita la rappresaglia»; India, missili sul Pakistan: «Raid contro siti di terroristi». Islamabad: un atto di guerra, abbattuti due cac; Attacco missilistico indiano in Pakistan. Islamabad: «Atto di guerra: risponderemo»; Raid indiani in Pakistan. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

L'India attacca il Pakistan: «Raid contro 9 siti di terroristi». Islamabad: «Atto di guerra, è già partita la rappresaglia» - Nuova Delhi ha centrato obiettivi nel Kashmir e nel Punjab. La risposta del Pakistan: 5 siti colpiti e 2 caccia indiani abbattuti. Il presidente Usa Trump: «L'operazione militare indiana è una vergogn ... 🔗msn.com

India, 'raid contro nove siti di terroristi in Pakistan' - L'India ha lanciato attacchi missilistici contro nove siti che ospitano "infrastrutture terroristiche" situate sul territorio pakistano come rappresaglia per l'attacco del 22 aprile nel Kashmir indian ... 🔗ansa.it

L’India attacca il Pakistan: “Colpiti 9 siti di terroristi”. Islamabad risponde al fuoco e accusa: “Questo è un atto di guerra” - Un altro conflitto regionale agita il mondo. A tarda sera, l’India ha lanciato attacchi missilistici contro nove siti che ospitano “infrastrutture terroristiche” situate sul territorio pakistano come ... 🔗ilfattoquotidiano.it