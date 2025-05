L’India attacca il Pakistan | Colpiti 9 siti di terroristi Islamabad risponde al fuoco e accusa | Questo è un atto di guerra

L’India ha lanciato attacchi missilistici contro nove siti che ospitano “infrastrutture terroristiche” situate sul territorio Pakistano come rappresaglia per l’attacco del 22 aprile nel Kashmir indiano. L’annuncio direttamente da New Delhi: “Di recente, le forze armate indiane hanno lanciato l’operazione Sindoor colpendo le infrastrutture terroristiche in Pakistan da dove venivano organizzati e diretti gli attacchi terroristici contro L’India”, ha affermato il governo indiano in una breve dichiarazione. Il governo indiano, a sua volta, ha parlato di “attacchi di precisione contro campi terroristici” nel Kashmir controllato dal Pakistan, pochi giorni dopo aver accusato Islamabad di un attacco sul lato indiano della regione contesa. L’esercito Pakistano ha dichiarato che sono state prese di mira tre località, due nel Kashmir e una a Bahawalpur, una città nella provincia più popolosa del Paese, il Punjab, al confine con L’India. 🔗 Un altro conflitto regionale agita il mondo. A tarda sera,ha lanciato attacchi missilistici contro noveche ospitano “infrastruttureche” situate sul territorioo come rappresaglia per l’attacco del 22 aprile nel Kashmir indiano. L’annuncio direttamente da New Delhi: “Di recente, le forze armate indiane hanno lanciato l’operazione Sindoor colpendo le infrastruttureche inda dove venivano organizzati e diretti gli attacchici contro”, ha affermato il governo indiano in una breve dichiarazione. Il governo indiano, a sua volta, ha parlato di “attacchi di precisione contro campici” nel Kashmir controllato dal, pochi giorni dopo avertodi un attacco sul lato indiano della regione contesa. L’esercitoo ha dichiarato che sono state prese di mira tre località, due nel Kashmir e una a Bahawalpur, una città nella provincia più popolosa del Paese, il Punjab, al confine con. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

