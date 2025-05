Liliana Resinovich la svota | Il recupero dei dati cancellati dai suoi telefonini

Liliana Resinovich potrebbe essere vicina una nuova svolta. Dopo il tecnico dell'obitorio che in Procura ha dichiarato di aver forse fratturato lui la vertebra T2 della donna di Trieste, importanti dettagli potrebbero emergere dalle analisi dei telefoni di Liliana. Di questo è convinta la difesa di suo marito Sebastano Visintin, l'unico indagato per omicidio.L'inchiesta, in un primo momento, era stata classificata come suicidio. Era stata la relazione del perito Cristina Cattaneo a riaprire il caso: la lesione era stata accertata nel corso della seconda autopsia, effettuata dall'antropologa forense. ma non dalla Tac dell'8 gennaio 2022, due giorni prima dell'autopsia. La difesa di Visintin non cambia versione e sostiene che la frattura potrebbe essere stata provocata nel momento del ritrovamento del cadavere.

Liliana Resinovich, a casa del marito indagato "sequestrati 700 arnesi da taglio". Visintin è in Austria - Decine di utensili da taglio come coltelli e forbici di diverse dimensioni (circa 700 secondo Il Piccolo), un paio di quanti e un vecchio maglione. Sarebbero questi alcuni degli oggetti che la Polizia ha sequestrato a casa di Sebastiano Visintin, il marito di Liliana Resinovich, oggi indagato per la morte della moglie, scomparsa di casa il 14 dicembre 2021 e trovata morta il 5 gennaio 2022 nel parco di San Giovanni a Trieste.

"Perché se n'è andato". Morte Liliana Resinovich, la decisione del marito Sebastiano - A quasi due anni dalla tragica scomparsa di Liliana Resinovich, il caso torna prepotentemente sotto i riflettori, segnato da nuovi sviluppi investigativi e dall'improvvisa sparizione del marito, Sebastiano Visintin. L'uomo, 73 anni, è stato recentemente iscritto nel registro degli indagati, un evento che ha riportato in auge una vicenda che sembrava ormai destinata all'archiviazione. La svolta è arrivata dopo il deciso rifiuto del giudice per le indagini preliminari Luigi Dainotti di accettare la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura, sostenuta dalla pm Maddalena Chergia.

Sebastiano Visintin, indagato per l'omicidio della moglie Liliana Resinovich, è in Austria: «Sono tranquillo, farò un giro del lago in bici» - Si dice «tranquillo» Sebastiano Visintin, il marito di Liliana Resinovich iscritto ieri nel registro degli indagati in merito all'omicidio di sua moglie. Raggiunto...

Nuove indagini sul caso di Liliana Resinovich: la tecnologia al servizio della verità - L'analisi forense dei dispositivi digitali potrebbe rivelare dettagli cruciali sulla scomparsa della donna. Il caso di Liliana Resinovich continua a suscitare interrogativi e a tenere alta l’attenzion ... 🔗notizie.it

CHI L'HA VISTO?Liliana Resinovich, nuovi esami sui cellulari della donna. La difesa di Visintin: «Ora è possibile recuperare dati prima invisibili» - Stasera in tv, mercoledì 7 maggio, torna un nuovo appuntamento con Chi l'ha visto? Il programma condotto da Federica Sciarelli che si occupa, di settimana in settimana, di casi di ... 🔗msn.com

Liliana Resinovich, segreti nei telefoni? Al via analisi su memorie/ “Possiamo recuperare anche dati vecchi” - Morte Liliana Resinovich, inizia la caccia ai segreti nei telefoni con nuove analisi sulle memorie. Ora si possono recuperare anche dati vecchi di anni ... 🔗ilsussidiario.net