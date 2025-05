Lilian Thuram su Marcus | Sa ascoltare per migliorarsi Umiltà fondamentale!

© Inter-news.it - Lilian Thuram su Marcus: «Sa ascoltare per migliorarsi. Umiltà fondamentale!»

Lilian Thuram si è pronunciato nel post-partita di Inter-Barcellona, match conclusosi con il punteggio di 4-3. Di seguito le sue parole.IL RAGIONAMENTO – Lilian Thuram ha così parlato a Sky Sport al termine di Inter-Barcellona: «Partita incredibile, con molti gol e tanto spettacolo. I miei figli devono essere migliorare, devono continuare a lavorare. Ogni volta che mi dicono qualcosa su Marcus, io glielo riporto perché per me è importante che migliori progressivamente grazie al lavoro. Il suo talento è la qualità di saper ascoltare, crescendo grazie ai consigli ricevuti. Il più bel ragazzo che può fare a se stesso è essere umile, concentrato e cercare di dare un piacere ai propri tifosi». Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Lilian Thuram su Marcus: «Sa ascoltare per migliorarsi. 🔗 si è pronunciato nel post-partita di Inter-Barcellona, match conclusosi con il punteggio di 4-3. Di seguito le sue parole.IL RAGIONAMENTO –ha così parlato a Sky Sport al termine di Inter-Barcellona: «Partita incredibile, con molti gol e tanto spettacolo. I miei figli devono essere migliorare, devono continuare a lavorare. Ogni volta che mi dicono qualcosa su, io glielo riporto perché per me è importante che migliori progressivamente grazie al lavoro. Il suo talento è la qualità di saper, crescendo grazie ai consigli ricevuti. Il più bel ragazzo che può fare a se stesso è essere umile, concentrato e cercare di dare un piacere ai propri tifosi». Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (su: «Saper. 🔗 Inter-news.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Khephren Thuram elogia Marcus: «È il mio idolo. Una cosa per lui!» - Khephren Thuram ha speso parole di stima e rispetto nei confronti di suo fratello Marcus al termine di Juventus-Verona, sfida vinta dai bianconeri per 2-0 anche grazie a una sua rete. IL COMMENTO – Khephren Thuram ha indirizzato la sfida tra Juventus e Verona con la sua rete nella seconda parte del secondo tempo. Il calciatore francese, acquistato in estate dal Nizza per una cifra pari a 20 milioni di euro pagabili in più esercizi, ha commentato a DAZN il match facendo anche riferimento al fratello Marcus: «L’esultanza (fatta dopo il gol dell’1-0, ndr. 🔗inter-news.it

Siparietto tra professor Buffon e lo studente Koulibaly alla Luiss: «Mi sembri Lilian Thuram, stessi occhialini» - Gigi Buffon, capo delegazione della Nazionale italiana, ha incontrato gli studenti di Sport Management della Luiss Business School, a Roma per il master Sport Management – Master in Management delle Imprese Creative e Culturali. Tra gli studenti anche una vecchia conoscenza del Napoli, ovvero Kalidou Koulibaly che durante l’incontro con l’ex portiere della Juventus era collegato via Skype. «Ti mando un abbraccio forte, a parte che mi sembri Lilian Thuram – gli ha detto scherzando Buffon – stessi occhialini… volevo dirti che ti ricordo sempre con piacere perché sei stato un avversario sempre ... 🔗ilnapolista.it

Juve Empoli, Thuram gol pazzesco e ko ai rigori: il fratello Marcus lo ‘sfottè’ così – VIDEO - di RedazioneJuve Empoli, il gol pazzesco ed il ko di Khephren Thuram scatena il fratello Marcus, ecco il messaggio del nerazzurro sui social, il video Al di là dell’impresa dei ragazzi allenati di Roberto D’Aversa, questo Juve Empoli verrà con ogni probabilità ricordato per una rete oggettivamente pazzesca (al limite del clamoroso) di Khephren Thuram. Il centrocampista francese che è tornato titolare per la sfida di Coppa Italia ha fatto una grandissima giocata che gli ha permesso di arrivare al tiro. 🔗internews24.com

Approfondimenti da altre fonti

Thuram padre e figlio: abbraccio dopo Barça-Inter; FOTO - Lilian Thuram abbraccia Marcus dopo la partita contro il Barcellona; Anche papà Lilian ride del gol di Marcus: le reazioni dei Thuram dopo la rete assurda al Parma; Juventino di mer...: Lilian Thuram cuore Juve a Napoli, reagisce così. 🔗Ne parlano su altre fonti

"Aggredita da Marcus Thuram. Ho i lividi, mi ha trascinata per casa": il racconto shock - L'influcencer Charlotte Lavish ha condiviso du Tik Tok un video in cui accusa l'attaccante dell'Inter: "Mi ha detto che a Miami prendeva un mucchio di pillole" ... 🔗tuttosport.com

Pagina 2 | "Aggredita da Marcus Thuram. Ho i lividi, mi ha trascinata per casa": il racconto shock - L'influcencer Charlotte Lavish ha condiviso du Tik Tok un video in cui accusa l'attaccante dell'Inter: "Mi ha detto che a Miami prendeva un mucchio di pillole" ... 🔗tuttosport.com

Una donna accusa Marcus Thuram di violenza domestica, pubblica un video: “Non gli accadrà nulla” - A poche ore dalla semifinale di ritorno di Champions League tra Inter e Barcellona, una donna pubblica un lungo video in cui rivolge accuse molto pesanti ... 🔗fanpage.it