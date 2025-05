Lilian Thuram su Marcus | Sa ascoltare per migliorarsi Umiltà fondamentale!

© Inter-news.it - Lilian Thuram su Marcus: «Sa ascoltare per migliorarsi. Umiltà fondamentale!»

Lilian Thuram si è pronunciato nel post-partita di Inter-Barcellona, match conclusosi con il punteggio di 4-3. Di seguito le sue parole.IL RAGIONAMENTO – Lilian Thuram ha così parlato a Sky Sport al termine di Inter-Barcellona: «Partita incredibile, con molti gol e tanto spettacolo. I miei figli devono essere migliorare, devono continuare a lavorare. Ogni volta che mi dicono qualcosa su Marcus, io glielo riporto perché per me è importante che migliori progressivamente grazie al lavoro. Il suo talento è la qualità di saper ascoltare, crescendo grazie ai consigli ricevuti. Il più bel ragazzo che può fare a se stesso è essere umile, concentrato e cercare di dare un piacere ai propri tifosi». Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Lilian Thuram su Marcus: «Sa ascoltare per migliorarsi. 🔗 si è pronunciato nel post-partita di Inter-Barcellona, match conclusosi con il punteggio di 4-3. Di seguito le sue parole.IL RAGIONAMENTO –ha così parlato a Sky Sport al termine di Inter-Barcellona: «Partita incredibile, con molti gol e tanto spettacolo. I miei figli devono essere migliorare, devono continuare a lavorare. Ogni volta che mi dicono qualcosa su, io glielo riporto perché per me è importante che migliori progressivamente grazie al lavoro. Il suo talento è la qualità di saper, crescendo grazie ai consigli ricevuti. Il più bel ragazzo che può fare a se stesso è essere umile, concentrato e cercare di dare un piacere ai propri tifosi». Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (su: «Saper. 🔗 Inter-news.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Lilian Thuram su Marcus: «Sa ascoltare per migliorarsi. Umiltà fondamentale!» - Lilian Thuram si è pronunciato nel post-partita di Inter-Barcellona, match conclusosi con il punteggio di 4-3. Di seguito le sue parole. IL RAGIONAMENTO – Lilian Thuram ha così parlato a Sky Sport al termine di Inter-Barcellona: «Partita incredibile, con molti gol e tanto spettacolo. I miei figli devono essere migliorare, devono continuare a lavorare. Ogni volta che mi dicono qualcosa su Marcus, io glielo riporto perché per me è importante che migliori progressivamente grazie al lavoro. 🔗inter-news.it

Khephren Thuram elogia Marcus: «È il mio idolo. Una cosa per lui!» - Khephren Thuram ha speso parole di stima e rispetto nei confronti di suo fratello Marcus al termine di Juventus-Verona, sfida vinta dai bianconeri per 2-0 anche grazie a una sua rete. IL COMMENTO – Khephren Thuram ha indirizzato la sfida tra Juventus e Verona con la sua rete nella seconda parte del secondo tempo. Il calciatore francese, acquistato in estate dal Nizza per una cifra pari a 20 milioni di euro pagabili in più esercizi, ha commentato a DAZN il match facendo anche riferimento al fratello Marcus: «L’esultanza (fatta dopo il gol dell’1-0, ndr. 🔗inter-news.it

Siparietto tra professor Buffon e lo studente Koulibaly alla Luiss: «Mi sembri Lilian Thuram, stessi occhialini» - Gigi Buffon, capo delegazione della Nazionale italiana, ha incontrato gli studenti di Sport Management della Luiss Business School, a Roma per il master Sport Management – Master in Management delle Imprese Creative e Culturali. Tra gli studenti anche una vecchia conoscenza del Napoli, ovvero Kalidou Koulibaly che durante l’incontro con l’ex portiere della Juventus era collegato via Skype. «Ti mando un abbraccio forte, a parte che mi sembri Lilian Thuram – gli ha detto scherzando Buffon – stessi occhialini… volevo dirti che ti ricordo sempre con piacere perché sei stato un avversario sempre ... 🔗ilnapolista.it

Cosa riportano altre fonti

Thuram padre e figlio: abbraccio dopo Barça-Inter; FOTO - Lilian Thuram abbraccia Marcus dopo la partita contro il Barcellona; Anche papà Lilian ride del gol di Marcus: le reazioni dei Thuram dopo la rete assurda al Parma; Juventino di mer...: Lilian Thuram cuore Juve a Napoli, reagisce così. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Thuram: “Marcus? Da quando è piccolo ama giocare a calcio. Gli dico sempre che…” - Lilian Thuram, padre di Marcus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la qualificazione dell'Inter in finale di Champions League ... 🔗fcinter1908.it

"Aggredita da Marcus Thuram. Ho i lividi, mi ha trascinata per casa": il racconto shock - L'influcencer Charlotte Lavish ha condiviso du Tik Tok un video in cui accusa l'attaccante dell'Inter: "Mi ha detto che a Miami prendeva un mucchio di pillole" ... 🔗tuttosport.com

Inter, scandalo Thuram prima di Inter-Barcellona: è accusato di violenza da una donna - Polemiche a poche ore dalla partita di Champions League Inter e Barcellona a scuotere l’attesa è un'accusa grave che coinvolge Marcus Thuram. Charlotte Lavish, influencer ... 🔗msn.com