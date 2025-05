l eurocamera si sdoppia sul riarmo stoppa ursula ma dà il via libera a fitto

Ci sono due notizie che arrivano dal Parlamento europeo sul fronte del piano di riarmo , voluto dalla presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. Una cattiva e una buona. L’Eurocamera ha deciso con 316 voti a favore, 291 contrari e 27 astenuti di ricorrere alla procedura d’urgenza per adottare la proposta di revisione della politica di Coesione avanzata dal vicepresidente esecutivo della Commissione Ue, Raffaele Fitto .Tra i punti nevralgici della proposta c’è la possibilità, su base volontaria, da parte degli Stati membri di dirottare i fondi di Coesione alla Difesa. E questa è la cattiva notizia.La buona è che L’Eurocamera ha approvato l’emendamento M5S che boccia l’iter di urgenza voluto da von der Leyen per far approvare il suo piano di riarmo da 800 miliardi. Partiamo dalla cattiva. 🔗 Lanotiziagiornale.it

L’Ue tira dritto sul riarmo nonostante l’Eurocamera. Lite sui fondi per la difesa - Procedura d’urgenza bocciata, la Commissione fa spallucce: «Momento particolare». Primo sì ai soldi per gli acquisti militari, ma parte la polemica: «Sono troppo pochi». Continua a leggere 🔗 laverita.info

Eurocamera, si al sostegno al piano per il riarmo dell'Ue - Via libera dall'Eurocamera con 419 voti a favore, 204 contrari e 46 astenuti al testo su Libro Bianco sul futuro della difesa europea che invita l'Ue ad agire con urgenza per garantire la propria sicurezza, chiede che le risposte ai rischi esterni siano "simili a quelle in tempo di guerra" e "accoglie con favore il piano ReArm Europe, proposto il 4 marzo 2025 dalla presidente della Commissione" Ursula von der Leyen. 🔗 quotidiano.net

