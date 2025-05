Leeds United Keen on Tottenham Striker Richarlison

Leeds United Huddle prima della partita del Sky Bet Championship contro Hull City. (Foto di George WoodGetty Images)L’attaccante del Tottenham Hotspur Richarlison è stato legato a un allontanamento dal club alla fine della stagione e Leeds United è entusiasta di lui. Secondo un rapporto di Theboyhotspur, Leeds tengono sotto controllo il 27enne brasiliano e dovranno pagare 35 milioni di euro per firmarlo.Il giocatore non è stato in grado di essere all’altezza delle aspettative dal trasferimento al North London Club, e non sorprende che il Tottenham sia disposto a venderlo. Dovrebbero cercare di ridurre le perdite sul giocatore e andare avanti.Leeds hanno bisogno di un attaccanteNel frattempo, Leeds avrà bisogno di un aggressore di qualità che porta la linea per loro in Premier League la prossima stagione. 🔗 Fa notizia quanto riportato poco fa sul web:La squadra delHuddle prima della partita del Sky Bet Championship contro Hull City. (Foto di George WoodGetty Images)L’attaccante delHotspurè stato legato a un allontanamento dal club alla fine della stagione eè entusiasta di lui. Secondo un rapporto di Theboyhotspur,tengono sotto controllo il 27enne brasiliano e dovranno pagare 35 milioni di euro per firmarlo.Il giocatore non è stato in grado di essere all’altezza delle aspettative dal trasferimento al North London Club, e non sorprende che ilsia disposto a venderlo. Dovrebbero cercare di ridurre le perdite sul giocatore e andare avanti.hanno bisogno di un attaccanteNel frattempo,avrà bisogno di un aggressore di qualità che porta la linea per loro in Premier League la prossima stagione. 🔗 Justcalcio.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Il “maledetto United” non è mai stato maledetto, ma il Leeds s’è rovinato per un’etichetta (Guardian) - Un mese fa, il Leeds era allegramente in cima alla Championship inglese. Avevano appena battuto il Sunderland e lo Sheffield United. Erano rimasti imbattuti per 16 partite e giocavano con autorità e convinzione. Sembravano la squadra più forte della Championship. Da allora hanno vinto solo una delle cinque partite successive e sono scivolati al secondo posto. “Sta succedendo di nuovo”. Cosa? E’ la “maledizione” dello United diventata ormai un cliché grazie al bellissimo romanzo di David Peace. 🔗ilnapolista.it

Pronostico Sheffield United-Leeds: scontro al vertice in Championship - Sheffield United-Leeds è un match valido per la trentaquattresima giornata di Championship e si gioca lunedì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni e pronostico. Dopo tre vittorie di fila ed un’imbattibilità che in campionato dura da novembre, il Leeds nell’ultimo turno ha dovuto fare i conti con un ostico ed irridcibile Sunderland, che era quasi riuscito a strappare un punto dalla sfida di Elland Road. 🔗ilveggente.it

Leeds United si è puntato per il ritorno di trasferimento di Kalvin Phillips - Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Leeds United verrà dato a fare un’entusiasmante firma di grande nome per la vita in Premier League la prossima stagione. La squadra di Daniel Farke ha perso per poco la promozione la scorsa stagione, ma ora sta celebrando il ritorno al volo per la campagna 2025/26. 🔗justcalcio.com

Su questo argomento da altre fonti

Leeds United's transfer interest in Bundesliga star could spell trouble for Ilia Gruev; Imminent £m windfall for Newcastle United thanks to Leeds and Burnley – Triggered today?; Leeds United plans made public to follow Newcastle United blueprint; International round-up: Bowen makes England debut alongside Rice. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Junior Firpo’s Leeds exit ‘close’ as truth on Ethan Ampadu announcement revealed - Leeds United are on the cusp of losing Junior Firpo to Real Betis - and sources have revealed just how close they were to extending his stay and why the left-back is ultimately deciding to move on. 🔗msn.com

‘Leeds United to snub Kalvin Phillips reunion after Paraag Marathe claim’ - Leeds United are preparing to return to the Premier League, leading to speculation about a reunion with Man City midfielder Kalvin Phillips. 🔗footballinsider247.com

Leeds United and Rangers 'make move' to sign £1.7m target amid 49ers talks - Leeds United have already made their first move to sign ex-Southampton winger Moussa Djenepo, according to the latest reports. Africa Foot claims the Whites are willing to pay the forward's release ... 🔗msn.com