Le schede madri GIGABYTE ricevono il massimo riconoscimento ai Red Dot Design Award 2025?

GIGABYTE Technology, tra i principali produttori globali di schede madri, schede grafiche e soluzioni hardware, ha raggiunto un traguardo straordinario aggiudicandosi i Red Dot Design Award 2025 per l'intera gamma di schede madri di punta. Un risultato eccezionale che conferma l'impegno costante di GIGABYTE verso l'innovazione e l'eccellenza nel Design, rafforzando ulteriormente la reputazione del brand nel settore.Riconosciute per la loro capacità di unire tecnologie all'avanguardia, Design innovativo orientato al fai-da-te e un'estetica distintiva, le schede madri GIGABYTE hanno ricevuto prestigiosi riconoscimenti in diverse categorie.Le schede madri AI TOP, tra cui X870E AORUS XTREME AI TOP, Z890 AORUS XTREME AI TOP e Z890 AORUS MASTER AI TOP, rappresentano una rivoluzione nel mondo del desktop computing, offrendo prestazioni eccezionali per il gaming e funzionalità avanzate per l'addestramento dell'IA personale.

