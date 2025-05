Lautaro Martinez | Ho passato due giorni a piangere ma avevo fatto una promessa alla mia famiglia

Lautaro Martinez ha vissuto giorni molto duri dopo l'infortunio di Barcellona. Voleva giocare la semifinale a San Siro: "Io sono fatto così e vivo il calcio così". 🔗 ha vissutomolto duri dopo l'infortunio di Barcellona. Voleva giocare la semifinale a San Siro: "Io sonocosì e vivo il calcio così". 🔗 Fanpage.it

Se ne parla anche su altri siti

Lautaro Martinez: «Inter, ancora più qualità. Contro la Juventus ho provato questo!» - Lautaro Martinez ha parlato della vittoria dell’Inter contro il Genoa, per 1-0, grazie alla sua rete, e della precedente sconfitta contro la Juventus sempre con lo stesso risultato. IL COMMENTO – Lautaro Martinez ha rilasciato un’intervista ad Abu Dhabi Sports Channel sul tema degli ultimi scontri disputati dall’Inter. L’argentino ha innanzitutto indicato cosa non gli è andato a genio della partita contro il Genoa, pur vinta dai nerazzurri per 1-0 grazie a un suo colpo di testa vincente nel secondo tempo: «Non mi è piaciuta la squadra sul piano della qualità, ritengo che non ne abbiamo messa ... 🔗inter-news.it

Lautaro Martinez non ci sta: «Dopo la Juve ho insultato ma mai bestemmiato, chi mi conosce sa che uomo e che padre sono» - di Redazione JuventusNews24Lautaro Martinez non ci sta dopo quanto accaduto in Juve Inter: tutte le dichiarazioni dell’attaccante L’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez è intervenuto a DAZN per analizzare quanto accaduto dopo il match contro la Juve. PAROLE – «Non è stata una partita di grande qualità, però abbiamo messo l’anima e il cuore. L’importante era prendere i tre punti, per la sconfitta con la Juve che ci ha fatto malissimo. 🔗juventusnews24.com

Lautaro Martinez da Pallone d’Oro? Il passato da esempio – TS - Solo pochi mesi fa Lautaro Martinez arrivava settimo nella classifica finale di France Football per il Pallone d’Oro. Oggi è nuovamente tra i candidati e deve guardare al passato secondo Tuttosport. DELUSIONE – Pochi mesi fa Lautaro Martinez era pronto a chiudere la classifica del Pallone d’Oro almeno al quarto posto, ma si credeva ci fosse la possibilità di arrivare anche nella top-3. Capocannoniere dello scudetto della seconda stella dell’Inter, capocannoniere della Copa America vinta con l’Argentina, eppure France Football lo giudicò settimo. 🔗inter-news.it

Ne parlano su altre fonti

Lautaro Martinez: “Ho passato due giorni a piangere, ma avevo fatto una promessa alla mia famiglia”; Inter, Lautaro Martinez: Dopo l'infortunio ho pianto per due giorni ma in queste partite bisogna esserci; Lautaro a Sky: Questa squadra non muore. La Champions? Vogliamo vincere dal primo giorno dopo Istanbul; Inter, Lautaro: Vivo per il gol, ma quest’anno il mio ruolo è diverso. La mia rabbia…. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Lautaro Martinez: “Ho passato due giorni a piangere, ma avevo fatto una promessa alla mia famiglia” - Lautaro Martinez ha vissuto giorni molto duri dopo l’infortunio di Barcellona. Voleva giocare la semifinale a San Siro: “Io sono fatto così e vivo il calcio così”. Lautaro Martinez era uscito a testa ... 🔗fanpage.it

Lautaro: "Ho passato due giorni a piangere. Ho fatto una promessa a mia moglie e ai miei figli" - Lautaro Martinez ospite di Sky Sport. L'attaccante dell'Inter si è confessato ai microfoni dell'emittente televisiva nel post-partita della gara di Champions League vinta contro il Barcellona, comment ... 🔗msn.com

Inter, Lautaro Martinez: "Dopo l'infortunio ho pianto per due giorni ma avevo promesso di esserci" - Il capitano dell`Inter Lautaro Martinez, visibilmente emozionato, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo che la sua Inter è riuscita a strappare il pass per la. 🔗msn.com