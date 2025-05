Lautaro Martinez commovente | Ho pianto in settimana Vogliamo entrare nella storia dell’Inter!

Lautaro Martinez si è pronunciato nel post-partita di Inter-Barcellona, match il cui 4-3 finale ha consegnato ai nerazzurri il pass per la finale. Di seguito le sue parole.IL COMMENTO – Lautaro Martinez ha così parlato a Sky Sport al termine di Inter-Barcellona: «L'andata è stata un match di sofferenza, ma caratterizzato da un lavoro di squadra incredibile contro un avversario di grande valore. Devo dire che ero un po' in difficoltà, ho sentito la gamba in maniera diversa. Ho passato i primi due giorni piangendo in casa, con mia moglie e i miei figli, ma ho promesso a tutti che avrei giocato. Ho svolto la doppia seduta in settimana, ho messo la fasciatura e mi sono presentato in campo. Io sono così. Voglio dire a mia mamma, che mi ha scritto preoccupandosi per me, che faremo il possibile per recuperare dal problema alla gamba.

