Lautaro a Sky | Infortunio? I primi due giorni ho pianto avevo paura di non giocarla! Finale? Vogliamo vincerla…

Lautaro a Sky: «Infortunio? I primi due giorni ho pianto, avevo paura di non giocarla! Finale? Vogliamo vincerla.» Le parole del capitanoIntervenuto al termine di Inter Barcellona, Lautaro Martinez, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport commentando l’accesso in Finale di Champions League.SULL’Infortunio– «All’andata abbiamo sofferto tanto ma abbiamo fatto un lavoro incredibile contro un grande avversario: ero un po’ in difficoltà perché ho sentito la gamba in modo diverso. Non riuscivo ad alzarla, i primi due giorni li ho passati piangendo in casa, non era quello che volevo. Ho fatto doppia seduta tutta la settimana, ho cercato di recuperare anche se non ero al 100%: io sono fatto così, vivo il calcio così e in queste partite bisogna esserci. Nei primi due giorni ho pianto tanto con la mia famiglia, ma avevo promesso che io sarei sceso in campo: anche mia mamma era preoccupata, mi ha chiamato tutta la mattina ma non ho risposto perché lei soffre tantissimo. 🔗 a Sky: «? Iduehodi nonvincerla.» Le parole del capitanoIntervenuto al termine di Inter Barcellona,Martinez, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport commentando l’accesso indi Champions League.SULL’– «All’andata abbiamo sofferto tanto ma abbiamo fatto un lavoro incredibile contro un grande avversario: ero un po’ in difficoltà perché ho sentito la gamba in modo diverso. Non riuscivo ad alzarla, idueli ho passati piangendo in casa, non era quello che volevo. Ho fatto doppia seduta tutta la settimana, ho cercato di recuperare anche se non ero al 100%: io sono fatto così, vivo il calcio così e in queste partite bisogna esserci. Neiduehotanto con la mia famiglia, mapromesso che io sarei sceso in campo: anche mia mamma era preoccupata, mi ha chiamato tutta la mattina ma non ho risposto perché lei soffre tantissimo. 🔗 Internews24.com

