Laporta rincara la dose dopo Inter Barcellona: «Le decisioni arbitrali ci hanno penalizzato! Abbiamo lottato per arrivare in finale ma…»

la: tutte le dichiarazioni del presidentele polemicheAnche il presidente delJoannon ci stala sconfitta dei blaugrana contro l': molte critiche per l'arbitraggio di Marciniak, accusato di aver favorito i rivali della Juve.PAROLE – «perina Monaco, ma non è andata cosi. In sostanza, non è successo per via diarbitrai che ci. Ma questo deve renderci più forti, così da avere la mentalità necessaria per vincere LaLiga.una squadra per il presente e per il futuro, e sono sicuro che se continueremo a lavorare sodo, i nostri sogni diventeranno realtà e la prossima stagione torneremo in Champions League e lotteremo per vincerla».