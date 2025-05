La stabilità tedesca vacilla Merz eletto cancelliere col brivido

Doveva essere poco più di una pura formalità, come è sempre accaduto nella storia della Bundesrepublik, invece l'elezione di Friedrich Merz a cancelliere si è trasformata in un imbarazzante thriller. La stabilità tedesca vacilla, Merz eletto cancelliere col brivido.

Cosa riportano altre fonti

Euro in calo: Verdi contrari a riforma Costituzione tedesca e piano spesa di Merz - Tuffo per l'euro dopo che è emersa l'indisponibilità dei Verdi a votare con la Cdu-Csu e la Spd la riforma della Costituzione tedesca, presupposto per procedere con il pacchetto di spesa miliardario per la difesa e le infrastrutture proposto dal cancelliere in pectore Friedrich Merz. L'euro è scivolato brevemente da 1,086 a 1,081 sul dollaro, sui timori per un arenarsi del piano di spesa da 500 miliardi di Merz, mentre i rendimenti dei Bund hanno perso fino a sei punti base, al 2,77%. 🔗quotidiano.net

Zelensky: ‘con Merz speriamo in maggiore leadership tedesca’ - ''Ci auguriamo che la Germania diventi ancora più forte e che vedremo una maggiore leadership tedesca negli affari europei'', ha detto Zelensky 🔗imolaoggi.it

