LA RAI VUOLE BARBARA D’URSO | IL MURO ALZATO DA FORZA ITALIA INIZIA A SCRICCHIOLARE

BARBARA D'URSO. Tutto si è fermato per un MURO ALZATO da FORZA ITALIA.Non Fratelli d'ITALIA, non Lega ma nell'attuale governance Rai sarebbe FORZA ITALIA ad aver ALZATO un vero e proprio MURO, così riporta Repubblica, per bloccare l'arrivo della D'URSO.Dall'uscita da Canale 5, la conduttrice è apparsa solo come ospite, a Domenica In da Mara Venier e lo scorso autunno a Ballando con le Stelle come ballerina per una notte di Milly Carlucci.Si era parlato di uno show dei sentimenti sulla scia di Carramba con tanto di autori al lavoro ma non si è più saputo niente. E con Repubblica che rimarca questo veto politico capiamo il perché.L'ultima indiscrezione del quotidiano sottolinea che i vertici Rai non vogliono rinunciare a BARBARA D'URSO e pensano ad un ingresso più soft con un programma pomeridiano infrasettimanale.

